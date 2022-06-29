Физическая активность помогает в борьбе с онкологией

Всего два с половиной часа занятий спортом в неделю помогут снизить риск развития онкологии и усилят эффект от терапии рака. К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Для подтверждения своих теорий ученные провели эксперимент с участием добровольцев, которые стали раком поджелудочной железы. Людей разделили на группы: первая занималась час силовыми тренировками и полтора часа аэробными в неделю, а вторая вообще не практиковала спорт.

Оказалось, что выживаемость после хирургического удаления онкологии увеличивается на 50% у людей, которые занимаются спортом хотя бы два с половиной часа в неделю.