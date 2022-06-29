 

Физическая активность помогает в борьбе с онкологией

29.06.2022, 1:25, Разное
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Всего два с половиной часа занятий спортом в неделю помогут снизить риск развития онкологии и усилят эффект от терапии рака. К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Для подтверждения своих теорий ученные провели эксперимент с участием добровольцев, которые стали раком поджелудочной железы. Людей разделили на группы: первая занималась час силовыми тренировками и полтора часа аэробными в неделю, а вторая вообще не практиковала спорт.

Оказалось, что выживаемость после хирургического удаления онкологии увеличивается на 50% у людей, которые занимаются спортом хотя бы два с половиной часа в неделю.



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