 

В Минобороны рассказали о подготовке провокации СБУ с применением химоружия

29.06.2022, 0:57, Новости дня
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Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для обвинения российских вооруженных сил в применении химического оружия против мирного населения, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для этого в санаторий Министерства охраны здоровья Украины «Приморский» 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал ведомства. 

Ранее сообщалось, что украинские военные ведут дистанционное минирование города Лисичанска запрещенными противопехотными минами «Лепесток».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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