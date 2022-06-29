В Минобороны рассказали о подготовке провокации СБУ с применением химоружия
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для обвинения российских вооруженных сил в применении химического оружия против мирного населения, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Для этого в санаторий Министерства охраны здоровья Украины «Приморский» 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал ведомства.
Ранее сообщалось, что украинские военные ведут дистанционное минирование города Лисичанска запрещенными противопехотными минами «Лепесток».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет