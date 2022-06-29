В Минобороны рассказали о подготовке провокации СБУ с применением химоружия

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для обвинения российских вооруженных сил в применении химического оружия против мирного населения, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для этого в санаторий Министерства охраны здоровья Украины «Приморский» 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские военные ведут дистанционное минирование города Лисичанска запрещенными противопехотными минами «Лепесток».

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