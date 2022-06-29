В московских парках будут награждать посетителей за книги и тренировки

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустил в парках Москвы серию спецзаданий для всех желающих. Выполняя их, участники получают баллы в мини-приложении «Другого Дела» в социальной сети «ВКонтакте». Баллы можно обменять на бонусы в виде электронных книг, онлайн-подписок на кинотеатры, обучающие курсы.

Чтобы получить баллы, надо посетить один из столичных парков культуры и отдыха и найти специальные стикеры, которые ведут на страницу проекта «Другое Дело» и Мосгорпарка. На ней участники могут ознакомиться с серией полезных заданий. Они связаны как с использованием инфраструктуры парка, так и с полезными делами, а также саморазвитием. Любители спокойного отдыха могут получить баллы за то, что читают на скамейке хорошую книгу. Те, кто предпочитает активный образ жизни, смогут выполнить упражнения на турниках в парке либо поучаствовать в другой тренировке и получить за это баллы в «Другом Деле». Для любителей бега есть возможность получить баллы, например, за утреннюю пробежку, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Есть задания и для всех тех, кто любит природу. Достаточно найти обитателей парка – птиц, животных, и интересно их сфотографировать. Участники могут даже предложить свои идеи по тому, какими новыми зонами и полезными активностями можно дополнить любимый парк.

Общее число баллов в мини-приложении «Другого Дела» «ВКонтакте» за активности Мосгорпарка – от 500 баллов и выше. Баллы можно обменять на полезные бонусы в виде электронных книг, онлайн-подписок на кинотеатры, обучающие курсы, или накопить и даже отправиться в уникальное путешествие по РФ или пройти профессиональную стажировку в одной из ведущих компаний.

«Мы хотим, чтобы отдых в парке был еще и полезным для ребят. С помощью заданий от «Другого Дела» и Мосгорпарка мы стимулируем молодежь активнее участвовать в спортивных мероприятиях, читать, заботиться об экологии, а также участвовать в общественной жизни, например, предлагая свои идеи по развитию парковых зон. Мы уже видим немало активных ребят, которые с интересом подключаются к выполнению заданий. Со своей стороны, мы даем им дополнительные стимулы в виде полезных бонусов от «Другого Дела», – рассказал руководитель проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кирилл Хвиль.

—