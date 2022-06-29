Минобороны: ВСУ готовят ракетный удар из Кривого Рога по больнице для вызова ответного огня
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ВСУ готовятся нанести ракетные удары из жилых кварталов Кривого Рога по больнице в Высокополье, находящемся под контролем российских войск, чтобы спровоцировать ответный огонь, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам генерала, этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать ответный огонь, а потом обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, передает Telegram-канал Минобороны России.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для обвинения российских вооруженных сил в применении химического оружия против мирного населения.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет