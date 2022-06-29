 

Минобороны: ВСУ готовят ракетный удар из Кривого Рога по больнице для вызова ответного огня

29.06.2022, 0:57, Новости дня
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ВСУ готовятся нанести ракетные удары из жилых кварталов Кривого Рога по больнице в Высокополье, находящемся под контролем российских войск, чтобы спровоцировать ответный огонь, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерала, этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать ответный огонь, а потом обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, передает Telegram-канал Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для обвинения российских вооруженных сил в применении химического оружия против мирного населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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