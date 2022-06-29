Скандалы: За Калининград ответите!

Российские хакеры обвалили государственные сайты Литвы

В ответ на частичный запрет транзита российских грузов через Литву в Калининград, хакеры группировки Killnet атаковали сайты литовских МИДа, МВД, Минобороны, Минюста и Государственной налоговой инспекции Ограничения, введенные Вильнюсом на перевозку российских грузов через Литву в Калининград не остались без последствий: связанная с Россией хакерская группировка Killnet взяла на себя ответственность за атаки на государственные сайты этой прибалтийской страны. По утверждению литовских властей, речь идет о DDOS-атаке.

К примеру, как сообщает сайт Tv3.lt, ресурсы налоговой службы Литвы были отключены после того, как стали получать слишком много запросов.

Сами же хакеры из Killnet пишут, что их цель — заставить Литву «немедленно отменить свое решение о запрете транзита российских грузов из Калининградской области в Россию. (…) В данный момент мы нарушили работу всей онлайн-бухгалтерии Литвы». Кроме того, нарушена работа сайтов городских аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги и сервиса «Литовские аэропорты». При попытке зайти на эти сайты появляется надпись «Не удается получить доступ к сайту». В общей сложности пострадали уже 500 литовских компаний.

Группировка хакеров Killnet объявила войну всем «недружественным» России странам еще в середине мая. Тогда же она и взяла на себя ответственность за атаки на сайты Министерства обороны Италии и еще нескольких учреждений этой страны.

Как известно, Литва ограничила транзит из России в Калининградскую область на прошлой неделе — под запретом находятся товары, попадающие под санкции Евросоюза. Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев пообещал, что ответ России «окажет серьезное негативное влияние на население Литвы».

Иван Зубов