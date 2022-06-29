Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией

Швеция и Финляндия обязались сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом и не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщили в канцелярии президента Турции.

«Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO», – приводит РИА «Новости» слова сотрудника канцелярии президента Турции.

Кроме того, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности. «Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области», – сообщили в канцелярии президента Турции.

Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.

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