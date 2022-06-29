Под Курском сбит украинский беспилотник
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Украинский беспилотник сбит во вторник вечером к востоку от Курска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Примерно в 22.17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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