 

Под Курском сбит украинский беспилотник

29.06.2022, 0:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский беспилотник сбит во вторник вечером к востоку от Курска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Примерно в 22.17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.21 / Дорн: Мне трудно в этом признаваться, но у меня есть фобия большого скопления людей

20.08.20 / Назначен новый глава Рособрнадзора

21.12.20 / NewsOne – на открытии главной ёлки Украины произошёл пожар

25.07.20 / Президент Бразилии, который болел COVID-19, сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

25.02.22 / Организаторы “Евровидения 2022” заявили, что Россия не будет участвовать в конкурсе в этом году

07.07.21 / Владельцев гаджетов Apple предупредили о вероятности отключения Wi-Fi из-за критической ошибки

10.10.21 / Саакашвили в грузинской тюрьме голодает 10-й день. На его странице в Facebook появилось видео, записанное в лесу на западе Грузии

20.01.21 / В Харькове СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению боевых пистолетов

02.08.21 / Для поисков пропавшего в Стамбуле россиянина привлекли полицию

09.09.21 / Министр аграрной политики Украины: Все схемы расследуются и землю должны вернуть народу. Но это не просто – на правосудие уйдут годы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика