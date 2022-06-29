Байден назвал соглашение Швеции и Финляндии с Турцией шагом в НАТО

Президент США Джо Байден поздравил Стокгольм, Хельсинки и Анкару подписанием трехстороннего меморандума, назвав достигнутое соглашение ключевым шагом к тому, чтобы Финляндию и Швецию пригласили в НАТО.

«Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума – это ключевой шаг к тому, чтобы НАТО пригласила вступить в альянс Финляндию и Швецию, что укрепит наш союз и повысит нашу коллективную безопасность. Это прекрасное начало для саммита [НАТО]», – приводит слова политика ТАСС.

Во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.

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