Психотерапия не способна значительно помочь в лечении тяжелой депрессии

Научные сотрудники Венского медицинского университета в результате нового исследования пришли к выводу, что психотерапия неэффективна при лечении тяжелого депрессивного состояния.

Чтобы подтвердить свои предположения экспертам пришлось анализировать терапию более 1700 людей с тяжелой депрессией. Все пациенты принимали антидепрессанты, а треть лечили в дополнение и психотерапией.

В результате стало известно, что методы психотерапии не были эффективны в лечении тяжелого депрессивного расстройства, но такие пациенты отличались более благоприятными клиническими и социально-демографическими характеристиками.