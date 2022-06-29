 

Психотерапия не способна значительно помочь в лечении тяжелой депрессии

29.06.2022, 0:02, Разное
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Научные сотрудники Венского медицинского университета в результате нового исследования пришли к выводу, что психотерапия неэффективна при лечении тяжелого депрессивного состояния.

Чтобы подтвердить свои предположения экспертам пришлось анализировать терапию более 1700 людей с тяжелой депрессией. Все пациенты принимали антидепрессанты, а треть лечили в дополнение и психотерапией.

В результате стало известно, что методы психотерапии не были эффективны в лечении тяжелого депрессивного расстройства, но такие пациенты отличались более благоприятными клиническими и социально-демографическими характеристиками.



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