 

Ученые рассказали о пользе куриных яиц

29.06.2022, 0:02, Разное
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Китайские ученые заявили, что куриные яйца, если умеренно употреблять их каждый день, способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина и снижают вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Были изучены данные более 4700 человек – жителей Китая. Около 3400 из них страдали заболеваниями сердца и сосудов. После анализа крови добровольцев стало известно, что те, кто регулярно употреблял куриные яйца, отличался более высоким уровнем «хорошего» холестерина и молекул липопротеинов высокой плотности, которые способны выводить вредный холестерин.

Исследования этого вопроса будут продолжаться. Необходимо понять, сколько яиц в сутки требуется для достижения положительного воздействия на организм.



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