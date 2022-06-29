Ученые рассказали о пользе куриных яиц

Китайские ученые заявили, что куриные яйца, если умеренно употреблять их каждый день, способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина и снижают вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Были изучены данные более 4700 человек – жителей Китая. Около 3400 из них страдали заболеваниями сердца и сосудов. После анализа крови добровольцев стало известно, что те, кто регулярно употреблял куриные яйца, отличался более высоким уровнем «хорошего» холестерина и молекул липопротеинов высокой плотности, которые способны выводить вредный холестерин.

Исследования этого вопроса будут продолжаться. Необходимо понять, сколько яиц в сутки требуется для достижения положительного воздействия на организм.