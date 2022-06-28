Закрытая распродажа – Личное мнение

Я могу быть максимально необъективна, ввиду того, что товары Икеа не мой формат, но меня просто вымораживает обида за тех, кому этот бренд домашней утвари нравился.

Люди ведь ходили, покупали, любили. Квартиры полностью обставляли и гордились, показывая, что у них — сама Икеа!



Фото: Соцсети

Как вы знаете, Икеа на днях объявила о закрытии всех четырёх своих фабрик в России. После этого устроила закрытую распродажу.

Сначала остатки со складов могут купить бывшие сотрудники бренда. В июле же уже пустят всех, но только онлайн.

Повторю, я смотрю на ситуацию отстранённо. Мне это вот их всё и даром не нужно. Но я вижу какую-то несправедливость в этом: мы уходим, но вы-то товар купите! И не просто купите, а становитесь в очередь!

Чо, серьёзно? Закрытая распродажа? В очередь встать за диковинками? А вы ещё и определяете, кто первый может купить вашу полочку, а кто пусть ждёт начала продаж на сайте?

А если не купим?

Вот представьте себе ситуацию, когда никто не пришёл. И что делать с остатками? Вывозить их, тратить деньги? Или оставить на месте и платить за аренду складов? Так это тоже немалые средства.

То есть, Икеа, находясь по сути в патовой ситуации, когда товар ни вывезти, ни оставить, устраивает ещё и распродажи — сначала вы приходите, а потом других мы вообще не пустим, пусть покупают онлайн!

Я в ступоре, если честно. А вы?

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