 

Жилье в Ростокино дорожает быстрее всего

28.06.2022, 23:17, Разное
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Собственники вторичных квартир в недавно построенных жилых комплексах следят за динамикой стоимости на рынке новостроек и вслед за застройщиками поднимают цены. В результате сразу в десяти районах Москвы “вторичка” подорожала более чем на 10% всего за три месяца.

Сильнее всего за три месяца – на 12,4% – увеличился ценник на вторичные квартиры в Ростокино. Средняя цена квадратного метра в данном районе сейчас составляет 312 тыс. рублей.

На втором месте оказался Донской район, где квартальный рост цен составил 11,7%. Здесь же зафиксирована самая высокая средняя цена “квадрата” – 439 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Москворечье-Сабурово, где вторичные квартиры подорожали на 10,8%, до 396 тыс. рублей за кв. м.

Основная причина резкого ценового роста – появление на рынке инвестиционных квартир в современных крупных ЖК, качественно отличающихся от старого жилого фонда. Подобные квартиры представлены в ЖК “Life-Варшавская”, “Level Донской”, проектах “Ты и Я”, SREDA и т.д. Большинство таких лотов предлагаются без отделки.



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