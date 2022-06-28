Свинтившая за бугор Лазарева намылилась обратно: Я малообразованный человек

Когда началась спецоперация, телеведущая находилась на Украине. Оттуда знаменитость быстро свинтила за бугор, однако она отправилась не в Россию, а в Испанию, где у Татьяны Лазаревой есть свой дом. Блондинка резко осудила спецоперацию и стала негативно высказываться о нашей стране, после чего некоторые россияне даже записали ее в предательницы.

На днях телеведущая высказала свое мнение в ютуб-шоу “Живой гвоздь”. Оказалось, что резко настроенная против звезда уже намылилась обратно, правда, пока только в перспективе. Лазарева не собирается отказываться от своей гражданской позиции, но хочет жить в своей стране и планирует это делать рано или поздно. Сейчас же Татьяне надо хорошо подумать и разобраться со всем происходящим.

“Я малообразованный человек и как сибирская дурочка не понимаю, что делать. Я буду жить в своей стране,” – призналась блондинка.

Что касается супруга Татьяны Лазаревой – Михаила Шаца, то он обосновался в Израиле и, судя по всему, вовсе не планирует возвращаться в Россию. Знаменитые супруги уже не живут вместе. В одном из интервью Лазарева признавалась, что они так и не развелись, несмотря на многочисленные слухи на эту тему. Супруги продолжают общаться и вместе решают вопросы, касающиеся общих детей.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, как неудовлетворенный муж сбежал от Татьяны Лазаревой к Максиму Галкину.