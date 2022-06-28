 

“Все переживают”: Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

28.06.2022, 23:15, Разное
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В Америке живет единственная дочь тренера – Диана Дэвис, которая профессионально занимается танцами на льду. Этери Тутберидзе и раньше навещала наследницу, однако в этот раз отпуск в США по непонятным причинам затянулся.

Известно, что подопечные Тутберидзе уже начали подготовку к новому сезону, однако ее самой рядом пока нет. Это породило различные слухи и подозрения о намерении наставницы отечественных спортсменов примкнуть к американцам. Тревожные подозрения усилились после появившейся в американских СМИ информации о том, что Тутберидзе и ее дочь хотят перейти в сборную США. Сама наставница этот слух опровергла, но, по сведениям “Матч ТВ”, в Москву она пока так и не вернулась. При этом прежние отпуска знаменитости были значительно короче.

Впрочем, глава центра спорта и образования “Самбо-70” Ренат Лайшев поспешил успокоить россиян, испугавшихся потери заслуженного тренера. Мужчина сообщил, что Тутберидзе ждут назад в ближайшее время, хотя точной даты пока нет. По ощущениям Лайшева, планов об эмиграции у Тутберидзе никогда не было, кроме того, она зарекомендовала себя именно как прекрасный российский тренер.

“Ситуация сейчас такая, все переживают…” – пояснил Лайшев.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что обнаружилась тайная связь Этери Тутберидзе с ее покровителем из США.



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