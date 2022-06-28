Как избавиться от высыпаний от солнцезащитного крема: минеральная основа, ниацинамид

Солнцезащитный крем – необходимое уходовое средство для кожи. Но у некоторых людей после его применения на лице появляются высыпания и акне. Это означает, что вы выбрали неподходящий продукт или совершаете ошибки при его использовании. В статье мы расскажем, как избежать появления пятен и прыщей после применения солнцезащитного крема, и приведем советы экспертов.

Используйте крем для лица, а не для тела

Британский врач-косметолог Усман Куреши предупреждает, что солнцезащитный крем для тела нельзя использовать для лица. В его состав входят активные ингредиенты, которые слишком интенсивно воздействуют на кожу. Это может привести к раздражению и появлению акне.

Усман Куреши рекомендует иметь два отдельных солнцезащитных крема: для лица и для тела. Их следует применять по назначению. Это связано с тем, что кожа на лице отличается повышенной чувствительностью и ей нужны более мягкие продукты.

Выбирайте некомедогенное средство

Комедоны – это черные угри, которые образуются из-за закупорки пор. Чтобы избежать их появления, выбирайте солнцезащитный крем без масел. Он не забивает поры, и вероятность появления акне будет сведена к минимуму.

Выбирайте продукт с ниацинамидом

Ниацинамид – это витаминное средство, являющееся производным никотиновой кислоты. Он осветляет кожу и укрепляет ее защитный барьер.

Старайтесь выбирать солнцезащитные кремы с ниацинамидом. Эти средства обладают противовоспалительным действием и предотвращают появление прыщей.

Попробуйте крем с минеральной основой

Кремы на основе синтетических веществ вызывают повышенное потоотделение. Они задерживают тепло и закупоривают поры. Поэтому лучше выбирать солнцезащитные средства на минеральной основе.

Очищайте лицо

Если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, то не забывайте вечером хорошо очищать кожу. Иначе остатки продукта будет закупоривать поры.

Необходимо использовать двойное очищение лица. Сначала следует очистить кожу масляным средством, например гидрофильным маслом. Затем необходимо воспользоваться пенкой для умывания или очищающим молочком.

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Отшелушивание и увлажнение

Не забывайте регулярно проводить отшелушивающие процедуры. Омертвевшие клетки кожи легко улавливают пот и жирные компоненты солнцезащитного крема. Это становится благоприятной почвой для развития бактерий, вследствие чего появляются прыщи.

Обратите внимание на текстуру вашего увлажняющего крема. Она не должна быть слишком жирной и масляной. Отдавайте предпочтение средствам на водной основе.

Избегайте некоторых ингредиентов

Британский специалист по дерматологии Эмма Коулман советует избегать применения солнцезащитных кремов с оксидом цинка. Эти средства имеют очень густую консистенцию и могут забивать поры. Это приводит к воспалению и высыпаниям.

Эмма Коулман рекомендует выбирать легкий состав широкого спектра действия. Желательно, чтобы солнцезащитный крем содержал кислоты: лимонную, салициловую или молочную. Эти вещества обладают отшелушивающим действием и предотвращают появление прыщей.

Заключение

Выбор подходящего продукта и правильный уход за кожей помогут вам избежать побочных эффектов солнцезащитных средств. Вы сможете пользоваться этими кремами, не опасаясь появления пятен и угрей.