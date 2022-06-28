Telepolis – из-за роста цен на газ немцам придётся выбирать между отпуском и отоплением

Вскоре повышение цен на газ ударит и по карманам немецких потребителей, пишет Telepolis. По оценкам Министерства экономики Германии, конечные цены могут вырасти в два или три раза по сравнению с докризисным уровнем, а независимые эксперты предсказывают даже четырёхкратный рост. Энергетический кризис будет иметь серьёзные социальные последствия и усилит неравенство, а многим семьям придётся «прибегнуть к своему отпускному бюджету».



AP

Газовое отопление до сих пор считалось современным, экологически чистым и неприхотливым в обслуживании. Сейчас отношение к нему, скорее всего, изменится: газа становится всё меньше, а цены растут всё стремительнее. Оптовая цена на европейский газ в настоящее время составляет более €128 за мегаватт-час, что примерно в шесть раз больше, чем в предыдущие годы, пишет Telepolis.

Вскоре повышение оптовых цен ударит и по потребителям. По данным портала Check24, потребители уже 249 раз получали извещения о повышении цен в период с июня по август. Рост цен уже затронул около 2,2 миллионов домохозяйств.

«Высокие цены на газ в полной мере достигнут частных потребителей электроэнергии и газа лишь с небольшой задержкой», — пояснил Штеффен Зутнер, эксперт в области энергетики Check24. Многие компании, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, имеют долгосрочные контракты с поставщиками, позволяющие им закупать природный газ по низким ценам. Это смягчает скачки цен.

Из-за сокращения поставок газа из РФ и постепенного исчерпания имеющихся запасов газ приходится покупать по дорогим биржевым ценам. Однако компании пока не могут самовластно переложить издержки на плечи конечных потребителей.

До сих пор те потребители, в чьих договорах с коммунальными службами указана фиксированная стоимость газа, были защищены от резкого повышения цен, но лишь на ограниченный период времени. Для всех остальных газ уже подорожал. При этом по закону об энергетической безопасности в чрезвычайной ситуации поставщики имеют право переложить более высокие расходы непосредственно на потребителей.

Для этого министру экономики необходимо активировать так называемый режим тревоги — вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере, что несколько дней назад и сделал Роберт Хабек. Затем Федеральному сетевому агентству нужно констатировать «значительное сокращение объёмов импорта газа в Германию». Тогда поставщики топлива смогут поднять цены для потребителей до «разумного уровня».

До какого уровня вырастут цены на газ для населения, пока можно лишь прогнозировать. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер предполагают, что они могут увеличиться в два или три раза по сравнению с докризисным уровнем.

По оценке экономиста Йенса Зюдекума, цены могут вырасти в четыре раза. По мнению экспертов Check24, расходы одного домохозяйства со средним годовым потреблением 20 тыс. кВтч могут увеличиться на €1500.

В исследовании, проведённом консалтинговой компанией Oliver Wyman, указываются значительно более высокие показатели. Если будут введены дальнейшие ограничения на импорт ископаемого топлива из России, цены на энергоносители вырастут на 80—130%. В этом случае для семьи из четырёх человек можно ожидать увеличения расходов на газ до €2900.

Сильнее всего пострадают квартиросъёмщики: они не имеют никакого влияния на то, каким способом отапливается их квартира. И это может иметь серьёзные социальные последствия.

Социальное неравенство продолжает усиливаться: бедные домохозяйства, которые арендуют квартиры в многоквартирных домах, страдают от роста цен значительно сильнее, чем в основном финансово благополучные владельцы собственных квартир или домов, считает Доминик Ве, эксперт консалтинговой компании Oliver Wyman.

По словам его коллеги Матиаса Витземана, многие люди, кажется, ещё не осознают последствий энергетического кризиса: «Наша условная семья из четырёх человек больше не сможет ничего откладывать и будет вынуждена прибегнуть к своему отпускному бюджету». Во многих случаях денег на отпуск не останется.

Эксперты компании Oliver Wyman считают, что правительство Германии обязано компенсировать убытки — не только домохозяйствам, но и энергоёмким отраслям, например, сталелитейной и химической промышленности.

Последним требуется газ для производства, они сильно страдают от роста цен на энергоносители. Их также необходимо поддержать компенсациями. В противном случае предприятия могут быть закрыты или перемещены за границу. В любом случае под угрозой находятся многие рабочие места.

Однако федеральное правительство в настоящее время делает ставку лишь на экономию энергии. Согласно представленным планам, в случае чрезвычайной ситуации газовые электростанции должны быть отключены от сети. Их заменят пагубные для климата угольные электростанции, пишет Telepolis.