Скандалы: В Челябинске вырубают лес ради спортивного кластера

Чтобы спасти деревья, люди разбили палаточный городок, в ответ полиция начала выдавать предостережения всем входящим в лес

Лес на западной окраине Челябинска когда-то был местом массовых расстрелов в годы репрессий. Еще до революции здесь добывали золото и тела сбрасывали в заброшенные шахты. В начале 90-х часть этих захоронений раскопали, и территория получила название «Золотая гора». Краеведы уверены, что в шахтах еще остались тела, но больше раскопок здесь не ведется. За последние 20 лет лес взяли в плотное кольцо застройки: с юга выросли элитные поселки. С востока и севера – новые спальные районы Челябинска. Но теперь власти решили строить прямо в лесу.

Весной 2022 года начались работы по сносу 1600 деревьев для размещения ледового комплекса Уральского государственного университета физкультуры. Как рассказала «Новым известиям активистка» Алена Кожева, массовая вырубка возмутила жителей близлежащих кварталов и они попытались отстоять участок с березами. Написали обращения в прокуратуру и подали в суд, указав, что эта территория относится к городским лесам и должна быть защищена от застройки, но мэрия не ставит ее кадастровый учет, что позволяет проводить манипуляции с участками. На пике недовольства жители даже разбили в лесу палаточный лагерь, чтобы охранять лес, но его быстро свернула полиция.

«Почти две недели наш микрорайон охраняла полиция, мы насчитали 14 экипажей полиции и Росгвардии, которые у нас тут дежурили, — говорит активистка Алена Кожева, — власти почему-то уцепились у наш лес. Еще в 2019 году когда Алексей Текслер еще был с приставкой врио, он обещал сделать здесь спортивный кластер, на него выделены миллиарды. Но тогда никто не говорил, что все это будет за счет леса. Сейчас мы сопротивляемся, как можем. Но силы не равны, полиция подошла и сказала, если вы не свернете палатки, мы вас задержим, уже автозак приехал, были готовы людей грузить. На входе в лес стояли экипаже и всем, кто идет сюда выдавали предостережения. Даже бабушки за грибами ходить перестали, говорят, полиция запрещает. Мне тоже выписали за организацию митинга».

Нынешняя стройка – уже второе поражение жителей в борьбе за этот лес. В 2021 году здесь начали строить первый объект спортивного кластера: школу олимпийского резерва по хоккею «Шайба». Тогда, как и сейчас, жители были против вырубки и просили власти найти участок для строительства в другом месте. Но тогда жителям пообещали дать оставшемуся лесу охранный статус и разбить в нем парк: проложить дорожки, свет, благоустроить места отдыха. Но пока деревья только вырубают.

«Президент еще в 2016 году говорил, что все городские леса должны быть поставлены на кадастровый учет, но в нашем случае это не произошло, — говорит Алена Кожева. — У нас строится один спортобъект и уничтожается другой спорт. В этом лесу развивается семейный массовый спорт, 30 лет энтузиасты накатывают лыжню, люди бегают, занимаются ориентированием, скандинавской ходьбой. Важно отметить, что это будет четвертый ледовый объект в радиусе километра. Поэтому аргумент, что городу не хватает льда никого не убеждает. У нас в городе всего 4 квадратных метра озеленения на жителя. Это в три раза меньше нормы. Смог стоит большую часть года и при этом такое отношение к лесам».

В мэрии Челябинска заявили, что участок, с которого свели 1600 деревьев, не является городским лесом, поэтому власти не видят ограничений для застройки.

«Земельный участок, отведенный под строительство крытого катка УралГУФК, находится за пределами определенного на этой территории городского леса, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, — напомним, по предписанию прокуратуры, была проведена работа по уточнению и определению границ леса в этом микрорайоне. В том числе, тех земельных участков, которые определены под строительство спортобъектов. Эксперты провели исследование и передали результаты в Россельхознадзор РФ, по итогам рассмотрения представленных материалов были определены границы леса в данном микрорайоне. Раньше заросший деревьями участок предназначался только для строительства жилых многоэтажек. По поручению Главы города Челябинска Натальи Котовой, в 2019 году территория 19-го микрорайона выведена из зоны жилой застройки. Статус земель поменялся – теперь это зона городских лесов и зеленые зоны, на которых допускается строительство только социальных объектов».

Экологический юрист Владимир Казанцев считает, что вырубка все равно незаконна, так как мэрия провела манипуляции с участками под лесом, чего делать было нельзя.

«Да, сейчас имеется разрешение на снос зеленых насаждений, но вырубка является незаконной, — – рассуждает юрист, — участок, на котором происходит снос деревьев, входит в зону А1.4 — зоны парков. Это установлено в правилах землепользования и застройки Челябинска. Однако в отношении городского леса эта территориальная зона установлена быть не может, поскольку строительство в городском лесу запрещено, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений. В границах этого леса какой-либо снос деревьев запрещен. Также запрещено изменять границы земель, на которых находится городской лес. Несмотря на это администрация Челябинска взамен расформированного участка формирует новый и изменяет границу городского леса».

При этом даже в рамках зонирования (парки), на котором настаивает мэрия, нельзя рубить лес сплошняком, говорит юрист.

В отношении территориальной зоны А 1.4. застраивать можно только 20% участка, 70% — это минимальный коэффициент озеленения. Выданное разрешение на снос зеленых насаждений, дающее право на полное уничтожение леса, противоречит правилам землепользования Челябинска».

По словам активистки Алены Кожевой, очередной суд о постановке на учет городского леса, часть которого уже благополучно снесена, состоится 19 июля.

«Это не последний объект в этом лесу, который планируют власти, — говорит активистка, — весь абсурд ситуации в том, что вырубаются сложившаяся рекреационная зона, чтобы разместить тут еще два стадиона и медцентр. Мы даже начали вести реестр пустырей в городе и заброшенных стадионов, чтобы показать, что все это можно оборудовать и в других местах».

Дорогу расширяют за счет бора

Одновременно с застройкой леса на северо-западе Челябинска, развивается и другой кейс. Власти собираются расширить улицу Худякова, которая рассекает памятник природы «Городской бор». Этот реликтовый лес удалось сохранить даже в годы войны, когда городское партийное руководство запретило вести тут вырубки. Сейчас улица Худякова соединяет центр города и северо-запад, а так же пригородные районы, в которые активно переезжают горожане. Каждое утро и вечер Худякова стоит в пробке и сейчас власти предлагают ее расширить. Произойти это должно за счет окружающего леса.

По данным портала госзакупок мэрия Челябинска уже объявила аукцион на проведение работ по расширению улицы Худякова за 330 миллионов рублей. Местный депутат Елена Вахтина обратилась в прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить закупку и в целом планы властей по расширению дороги, идущей через памятник природы. В частности, депутат указывает на тот факт, что заказчиком проектной документации выступила строительная компания «Флай Плэнинг», которая является одним из основных застройщиков пригородных территорий.

Стройку в лесу остановили через суд

Покушения на городской бор – одна из «вечных тем» Челябинска. Город включен в список 12 городов страны с наиболее грязным воздухом, поэтому общественность всегда остро реагирует на попытки уменьшить зеленую зону и начать строительство на месте леса. Так два года назад активисты добились признания незаконным строительства здания детского хирургического корпуса детской больницы. История этого скандала началась с сугубо строительных нарушений. Разработку проекта получили компании, которой до назначения владел замминистра строительства региона. Изначально предоставили участок, который не задевал памятник природы, но подрядчик предложил поменять локацию, в результате от бора пришлось бы отрезать несколько гектар. Сам факт смены участка должен был привести к расторжению контракта, но министерство строительства региона сделало это только через несколько месяцев протестов.

В итоге общественники подали в суд и доказали, что власти не имели права менять границы памятника природы без согласования с минприроды РФ. Пока шла тяжба, регион потерял федеральное финансирование на новый больничный корпус и сейчас проект заморожен.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”