Мнение: Расширение БРИКС и поражение Запада

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Так-то на Западе привыкли, что новичков надо проводить через череду ритуальных унижений — поцеловать свинью, поклянчить статус кандидата в кандидаты, посидеть несколько лет на коврике в приёмной… но мы не Запад, так что можем позволить себе роскошь договариваться как взрослые люди.

Ещё в 2006 году, когда БРИКС был основан на ПМЭФ в Петербурге, наша организация была довольно демократичной, без английской садо-мазо иерархии. Сейчас БРИКС стал гораздо больше и важнее, но по-прежнему готов выстраивать равные отношения со всеми нормальными странами. Иран и Аргентина хотят присоединиться? Отлично же. Добро пожаловать на борт.

Американская G7 тоже состоит из семи стран. Однако «Большая семёрка» не такая уж и большая по сравнению с нашим блоком. Население G7 — 770 млн человек, тогда как БРИКС(ИА) — 3,3 млрд, вчетверо больше. По экономике разрыв не такой внушительный — 42 трлн долларов у G7 против 45 трлн долларов у БРИКС(ИА).

Однако наши-то страны активно развиваются и растут, тогда как США & Прихвостни в лучшем случае стагнируют.

Население G7 не растёт, а её экономика раздута до таких пределов, что вот-вот лопнет под грузом перекосов и долгов. При этом другие важные государства, такие как Турция или Индонезия, собираются сейчас вступать именно в БРИКС(ИА), а не в злочинную G7.

На всякий случай, по поводу хвостика (ИА). Я так смело добавляю его в свои расчёты, так как вступление Ирана и Аргентины — дело уже почти решённое. Читатели могут потребовать, чтобы я не забегал в будущее и учитывал в сравнении только 5 стран сегодняшнего БРИКС. Требование справедливое, но разницы особой не будет. БРИКС настолько большой, что Иран и Аргентина вместе взятые — примерно 4% от общего размера блока. При всём моём уважении, Иран сравним с Германией, а Аргентина — с Канадой. Разница только в том, что Германия и Канада находятся на пике своего развития, тогда как у Ирана с Аргентиной всё ещё впереди.

Последние десятилетия на планете был сильный перекос в сторону Запада. Условный китаец ничем не хуже условного американца: он тоже может хорошо работать и зарабатывать. У меня в комментариях иногда появляются адепты расового превосходства, которые пишут, что США — это о-го-го, тогда как азиаты рождены быть прислугой, но факты не подтверждают их наивное хвастовство. Наберите в поисковике «победители математической олимпиады США» и посмотрите на фотографии — юношей с ковбойской кровью там процентов 10, не больше.

Несмотря на это, ВВП(ППС) на душу населения в США в 3,5 раза выше, чем в Китае. В нормальных условиях, — без войн и революций, — эта разница неизбежно будет выравниваться, причём довольно быстро.

До 1980-х на стороне Запада был коммунизм: планово-убыточные экономики советского блока ничего не могли противопоставить нормальному капитализму. Однако Китай в 1978, а Россия в 1992 году тоже перешли на капитализм. Тогда США сменили тактику, начали разжигать войны с революциями по всему миру — уже даже не для ограбления очередной нефтяной страны, а чтобы пользоваться плодами политики «разделяй и властвуй». В России, кстати, пособники США тратили огромные усилия на пропаганду лозунга «Китай — наш враг».

После Арабской весны перестала работать и политика стравливания. Россия, Китай, Индия и другие серьёзные страны начали двигаться друг к другу, чтобы совместно защищаться от агрессивного Запада. И вот, пожалуйста, на карте мира воплотился в реальность кошмарный сон США — половина планеты объединяется, чтобы загнать старых грабителей обратно в их благоустроенный угол. Ситуация для Запада практически безвыходная — он уже слабее и экономически, и политически, и в военном плане.

США начали прокси-войну на Украине, чтобы расколоть блок нормальных стран, чтобы разрушить экономику России, и чтобы заставить Китай с Индией предать нас. Операция провалилась по всем пунктам. В военном плане НАТО оказался беспомощным, а экономика России только окрепла, экстренно проведя несколько назревших реформ. Китай и Индия, в свою очередь, демонстративно унизили белых сагибов, не только поддержав Россию, но и пригласив в наш круг другого «изгоя» — Иран.

Украинский кризис стал чем-то вроде матрёшки.

Большая Украина напала на маленький Донбасс.

Большая Россия вступилась за Донбасс, чтобы принудить к миру маленькую Украину.

Большой Запад попытался уничтожить маленькую Россию.

Большая планета поддержала Россию против маленького Запада.

Всё, на этом матрёшка заканчивается — в Солнечной системе больше никого нет. Запад, привыкший расправляться со своими жертвами поодиночке, впервые в истории встретил коллективное сопротивление. Теперь нам остаётся только ждать — в режиме честной торговли Запад навряд ли сумеет сколько-нибудь долго протянуть.