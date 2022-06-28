В результате ракетного удара ВСУ по Херсонской области погиб ребенок

В результате обстрела Херсонской области четырьмя ракетами «Точка-У» со стороны украинских войск в Новой Каховке погиб ребенок, сообщил источник в российских силовых структурах.

«Вечером боевики преступного киевского режима выпустили четыре ракеты ОТРК «Точка-У» по населенному пункту Новая Каховка. Националисты наносили удар исключительно по объектам гражданской и социальной инфраструктуры», – приводит слова источника РИА «Новости».

По данным источника, благодаря российской ПВО все ракеты были уничтожены, но обломками ракет убит один ребенок, также три мирных жителя получили ранения.

Напомним, 12 июня выпущенная со стороны Украины по Херсонской области ракета «Точка-У» упала на территорию завода в городе Новая Каховка.

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