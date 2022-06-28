 

В Совфеде оценили намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

28.06.2022, 22:45, Новости дня
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Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле не имеет значения, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

Он подчеркнул, что участие северных соседей РФ в альянсе «не улучшит» их отношения с Москвой. При этом и Швеция, и Финляндия получали определенную выгоду от своего нейтралитета. С увеличением военной инфраструктуры на своей территории «они будут набирать себе проблем».

Отвечая на вопрос корреспондента, как скоро Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО, Климов отметил: «Скорость, с которой они превращаются в цель должна беспокоить их».

Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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