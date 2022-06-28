Шизофрения может быть связана с аутоиммунными заболеваниями

Японские специалисты доказали , что связь между шизофренией и аутоиммунными заболеваниями существует. Они подробно расскажи о результатах своих исследований в журнале Cell Reports Medicine.

Шизофрения – расстройство психики, выраженное самыми разнообразными симптомами. До сих пор неизвестны точные причины развития патологии. Многие специалисты уверены, что все дело в наследственности, генетике или в других соматических болезнях.

Недавняя работа показала, что у людей с шизофренией обнаружили аутоантитела, которые взаимодействуют с белками из организма человека. Эксперименты на мышах подтвердили, что при наличии таких белков появляются симптому, схожие с шизофреническим расстройством.