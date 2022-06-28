Мнение: Ультиматум Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет, чтобы боевые действия на территории страны завершились к концу года, до наступления зимы.

Правда комментарий кремлевского чиновника больше похож на ультиматум, а не на комментарий.

Дословно: «Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства».



Отсюда

Очевидно, что Дмитрий Песков не отсебятину несет, а озвучивает позицию, выработанную в Кремле.

И мне интересно, неужели в Кремле реально рассматривают такой сценарий развития событий, при котором Зеленский может отдать приказ «сложить оружие»?

Фотография Дмитрия Пескова отсюда

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