 

Мнение: Референдум об отделении Шотландии пройдет осенью 2023-го года

28.06.2022, 22:10, Разное
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Премьер-министр Шотландии объявила, что референдум об отделении Шотландии от Британии пройдет 19 октября 2023-го года. Этому способствуют результаты последних парламентских выборов в Шотландии на которых победили местные сепаратисты. Вопрос будет поставлен ребром – продолжать жизнь вместе с англичанами или полностью отделиться, получив суверенитет. Никаких полумер.

В Лондоне уже заявляют, что выступают против такого референдума, опасаясь, что в отличие от прошлого референдума, шотландцы на этот раз скажут англичанам НЕТ.
Джонсон и вовсе говорил о том, что Британия не допустит референдума, что прозрачно намекает на попытки реализовать в отношении шотландцев сценарий подавления каталонского сепаратизма, когда даже сам референдум просто проигнорировали, а его инициаторов и организаторов начали преследовать по политическим мотивам. Про демократию в этом случае конечно никто и близко не вспомнит.

Тем не менее, Шотландия однажды снова станет свободной страной! Возможно, уже в следующем году. Пора положить конец многовековому британскому колониальному владычеству над гордой и свободолюбивой нацией.

Источник: Colonel Cassad



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