 

Самоидентификация — подруга покойницы – Личное мнение

28.06.2022, 22:05, Разное
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Когда же Ольга «Светлый человечек» Орлова оставит в покое несчастную покойницу Фриске?


Фото: Соцсети

Наверное, никогда.

Жанна умерла 7 лет назад, но Оленька всё никак не уймётся: что ни интервью, то Жанна. Уверена: основная самоидентификация Орловой — подруга покойной Жанны Фриске.

Даже к похоронам Шатунова наш Светлый человечек умудрилась приплести покойницу.

Зачем-то оправдываясь за своё отсутствие на похоронах Юры, Оленька заявила:

Ходить на похороны готова только к близким людям… Просто этот процесс я считаю очень интимным. Уверена, что Юрий разделял мою позицию. Его не было на прощании у Жанны, но уверена, он ее уважал как коллегу по цеху.

Жанна-Жанна-Жанна. Что ни заявление у Орловой, то Жанна. Не мысли, а сплошная жаннина каша у тётки в голове.

И ладно Фриске была бы ей дочерью!

У меня есть родственница, которая в каждом разговоре упоминает покойного сына. Посмею ли я как-то косо на неё посмотреть? Нет, конечно! Не дай Б-г никому оказаться на её месте. Но это — мать! Похоронившая сына! Единственного сына! Не подругу!

Орлова, оставь ты уже покойницу в покое. Она тебе не дочь, чтобы в каждом интервью её имя трепать. Живи своей жизнью уже. Достала реально.

А у вас какая основная самоидентификация?

Источник: Лена Миро



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