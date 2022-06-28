Самоидентификация — подруга покойницы – Личное мнение
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Когда же Ольга «Светлый человечек» Орлова оставит в покое несчастную покойницу Фриске?
Фото: Соцсети
Наверное, никогда.
Жанна умерла 7 лет назад, но Оленька всё никак не уймётся: что ни интервью, то Жанна. Уверена: основная самоидентификация Орловой — подруга покойной Жанны Фриске.
Даже к похоронам Шатунова наш Светлый человечек умудрилась приплести покойницу.
Зачем-то оправдываясь за своё отсутствие на похоронах Юры, Оленька заявила:
Ходить на похороны готова только к близким людям… Просто этот процесс я считаю очень интимным. Уверена, что Юрий разделял мою позицию. Его не было на прощании у Жанны, но уверена, он ее уважал как коллегу по цеху.
Жанна-Жанна-Жанна. Что ни заявление у Орловой, то Жанна. Не мысли, а сплошная жаннина каша у тётки в голове.
И ладно Фриске была бы ей дочерью!
У меня есть родственница, которая в каждом разговоре упоминает покойного сына. Посмею ли я как-то косо на неё посмотреть? Нет, конечно! Не дай Б-г никому оказаться на её месте. Но это — мать! Похоронившая сына! Единственного сына! Не подругу!
Орлова, оставь ты уже покойницу в покое. Она тебе не дочь, чтобы в каждом интервью её имя трепать. Живи своей жизнью уже. Достала реально.
А у вас какая основная самоидентификация?
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Источник: Лена Миро
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