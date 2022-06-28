Милонов высмеял “Фонтанку” за тщетную попытку уколоть Пригожина

Материал Вышенкова о влиятельных людях Петербурга и их судьбах вызвал дискуссию в интернете. Депутат Госдумы Виталий Милонов также прокомментировал статью. Парламентарий высмеял “Фонтанку”, в которой опубликовали материал, за тщетную попытку уколоть бизнесмена Евгения Пригожина.

По мнению Милонова, Вышенков захотел попробовать поставить Евгения Пригожина на место после его резких комментариев относительно деятельности “Фонтанки” по очернению России.

“Для этого он написал статью, где сравнил Пригожина с Кумариным, Цеповым и Михальченко. Автор намекает на то, что они ранее являлись неформальным лидерами Петербурга, но потом были арестованы.

Однако Вышенков ошибается. Чем же отличается Пригожин ото всех этих людей?

Я отвечу: тем, что все они требовали прихода чиновников на свой ковер. А Пригожин с ними не общается, не использует в своих целях и не стремится к этому.

И от Петербурга не получает ни копейки, а наоборот: пытается инвестировать, несмотря на противодействие.

Кроме того, и Кумарин, и Цеп использовали свое “лидерство”, чтобы извлекать деньги для себя лично, а Пригожин тратит собственные заработанные деньги на благо России и родного Петербурга. И это действительно так.

Да, Пригожина можно назвать негосударственным лидером города, но лидером, не использующим свои возможности для личного обогащения, а приносящим пользу своей стране.

“Фонтанка” в лице Вышенкова попыталась не уколоть, а ущипнуть Пригожина. Но и этого не получилось”, — написал политик в телеграм-канале.

Статья появилась в Сети 28 июня. В ней Вышенков рассказывает о судьбах пяти влиятельных петербуржцев. Среди них упомянут, например, Владимир Кумарин. Также статья посвящена бизнесмену Евгению Пригожину.

С парламентарием согласились и авторы телеграм-канала “Площадь Восстания”. Они предположили, что Вышенков своей статьей и косвенным сравнением Пригожина с Кумариным завуалированно попытался “лизнуть” Пригожину руку и подхалимствовать.