Мнение: Переименование США, унижение НАТО и «Сармат» против «Минитмена»

1. По итогам мозгового штурма по переименованию США (ссылка 1, ссылка 2), Соединённым Штатам читатели предложили вернуть старое название, САСШ — Северо-Американские Соединенные Штаты. Такое название точнее соответствует реальной географии, так как показывает, что США объединяют не обе Америки, но только часть североамериканского континента.



Что касается граждан САСШ, то их предлагают называть сасшистами. Мне кажется, по сути верно, хотя и несколько тяжеловесно звучит.



Кстати, Соединённых Штатов на нашей планете полно. Есть, например, Соединённые Штаты Мексики — это официальное название страны. А в 1917 году министр Падеревский пытался создать Соединённые Штаты Польши (ссылка).

2. Ведущее вашингтонское политическое издание предрекает полный крах внешней политики Байдена (ссылка):



Реакция на ситуацию на Украине стала второй ошибкой президента США Джо Байдена, которая ведет НАТО к стратегическому унижению. Такое мнение выразил обозреватель Уильям Молони в статье для американского издания The Hill.

Первым провалом он назвал «позорное бегство» Соединенных Штатов из Афганистана. По его словам, вывод американских войск стал большим потрясением для Североатлантического альянса и вызвал «серьезные сомнения в благоразумии, стабильности и надежности США как лидера свободного мира».

Молони указал, что на фоне стремительно меняющейся ситуации на Украине можно увидеть признаки того, что Вашингтон ведет НАТО к еще худшему поражению, которое может завершиться драматической перестройкой геополитической структуры мира.

3. Пишут, что главная межконтинентальная баллистическая ракета США «Минитмен» глубоко устарела и по сравнению с российскими носителями ядерных боеголовок является просто «реактивной зубочисткой» (ссылка):

МБР пятого поколения “Сармат” увеличила отрыв от западных “конкурентов”, и обеспечила технологическое превосходство РФ в области стратегических ядерных вооружений на ближайшие полвека, и будет состоять на вооружении до 2070-х годов.

“Сармат” стартовой массой 210 тонн гарантированно преодолеет все существующие и перспективные системы противоракетной обороны, доставит боевые блоки массой 10 тонн на расстояние до 18 000 км. Значительно расширен диапазон боевого оснащения МБР. Гиперзвуковые блоки “Авангард” способны планировать на скоростях до 28 Махов (33 560 км/час). Новейший “Сармат” оснащен новыми двигателями, имеет шахтную и мобильную модификации. Если боевые блоки “Воеводы” летят к цели в облаке ложных элементов, и отклоняются от цели не более чем на 500 метров, то “Сармат” наверняка имеет еще более совершенные системы защиты и наведения на цель.

Один “Сармат” способен доставить через любой из полюсов Земли 7,5 ядерных мегатонн и погубить до 37 млн граждан государства-агрессора, 10 ракет уничтожат любую страну целиком (предельный порог Стратегических ядерных сил РФ по Договору СНВ-3 – развернутые 700 пусковых установок и 1550 боевых блоков, из которых 60% – шахтные и мобильные комплексы РВСН постоянной готовности). <…>

Единственная американская наземная ракета Minuteman III служит более полувека, после всех модернизаций способна нести боеголовку массой 1,1 тонны (три боеголовки мощностью по 350 килотонн) на расстояние до 13 000 км, и конкурентом российским МБР не является. И вообще, на фоне исполинского “Сармата” 39-тонный “Минитмен” показался американскому военному аналитику Майклу Пеку лишь “реактивной зубочисткой”.

Minuteman III называют слабым звеном американской ядерной триады: половина из восьми пусков в XXI веке оказались неудачными. Ожидаемая замена шахтного арсенала стратегических ядерных сил Пентагона новыми МБР оценивается в 264 млрд долларов, однако проект Ground Based Strategic Deterrent находится в тупиковом состоянии недоразработки и недофинансирования. Американцам не удается решить проблему гиперзвука, а ядерные союзники – Великобритания и Франция – полностью отказались от стратегических ракет наземного базирования в пользу МБР на подводных лодках.

Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III конструктивно являются продолжением Minuteman I образца 1962 года, и находятся на вооружении с 1970 года. Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард ранее предупредил сенат и администрацию Белого дома: “Вы не можете продлить жизнь Minuteman III… ракеты настолько устарели, что их конструкторы уже умерли, а действующие инженеры не имеют даже части необходимой технической документации”. Старые чертежи отстают от современных стандартов на десятилетия. <…>

Ядерная триада США со временем может исчезнуть (как во Франции и Британии), останутся только МБР Trident II D5 морского базирования (на субмаринах Ohio и Columbia), а это означает рост уязвимости – на фоне совершенствования арсеналов МБР России, Китая и Северной Кореи. Не говоря уже о полной утрате американской исключительности в области высоких оружейных технологий.