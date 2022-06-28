Специалист развеял сомнения в безопасности использования Fan ID

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28.06.2022, 21:20, Новости дня
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Те, кто выступает против паспорта болельщика, боятся быть привлеченными к ответственности за хулиганство на стадионах, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Никита Куликов. С 4 июля Fan ID станет обязательным для посещения стадионов. Оформить паспорт болельщика можно на сайте Госуслуг.

«Тех, кто поднимает сейчас волну недовольства из-за введения Fan ID, беспокоит не утечка личных данных, а то, что в случае нарушений ими правил поведения на стадионе их будет проще идентифицировать», – считает юрист, гендиректор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.

Ранее Министерство спорта анонсировало, что с 4 июля на сайте Госуслуг можно будет начать оформление паспорта болельщика. «Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете», – говорится в сообщении министерства.

Без Fan ID на игры российской Премьер-лиги будет невозможно пройти ни персоналу стадионов, ни журналистам, ни гостям. 

Куликов отмечает, что загрузка персональных данных в интернете стала привычной и безопасной процедурой. Это касается паспортных данных, автомобильных прав и других документов. В связи с этим он считает «безосновательными» опасения тех, кто не хочет предоставлять паспортные данные для покупки билетов на стадион.

В качестве примера юрист привел опыт российских регионов, в том числе Москвы, по проведению дистанционного электронного голосования, после чего «вопросы к защите персональных данных должны были отпасть». «Говорить о том, что получение Fan ID может вызвать какие-то вопросы по безопасности персональных данных – не приходится», – подчеркивает генеральный директор АНО «ПравоРоботов».

Юрист убежден, что даже различного рода DDoS атаки сайта Госуслуг не смогут поставить под угрозу сохранность персональных данных пользователей. Неудобства могут быть вызваны лишь временными сбоями в привычной работе портала. 

Ранее эксперты отмечали, что введение Fan ID позволит обеспечить спокойствие и безопасность миллионов болельщиков, цифровые данные помогут оперативно выявить футбольных хулиганов.


Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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