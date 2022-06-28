Полянский заявил о попытках Киева выпросить у участников саммита НАТО больше оружия

Киев, инициировав заседание Совбеза ООН по Украине с выступлением на нем по видеосвязи президента Владимира Зеленского, продолжает попытки создавать благоприятный фон, чтобы просить все больше оружия у участников саммита НАТО, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Задача киевского режима понятна – постараться преодолеть «усталость» от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО», – написал политик в Telegram-канале.

Он напомнил, что заседание Совета Безопасности ООН состоится сегодня в 22.00.

Ранее Полянский сообщал, что в РФ составлен и распространен официальный документ с подборкой ненавистнических высказываний в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

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