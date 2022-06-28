 

Полянский заявил о попытках Киева выпросить у участников саммита НАТО больше оружия

28.06.2022, 21:20, Новости дня
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Киев, инициировав заседание Совбеза ООН по Украине с выступлением на нем по видеосвязи президента Владимира Зеленского, продолжает попытки создавать благоприятный фон, чтобы просить все больше оружия у участников саммита НАТО, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Задача киевского режима понятна – постараться преодолеть «усталость» от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО», – написал политик в Telegram-канале.  

Он напомнил, что заседание Совета Безопасности ООН состоится сегодня в 22.00. 

Ранее Полянский сообщал, что в РФ составлен и распространен официальный документ с подборкой ненавистнических высказываний в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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