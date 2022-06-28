В РФ создали сенсор для диагностики рака

Ученые из РФ разработали нанофотонный микрофлюидный датчик для диагностики раковых опухолей на самых ранних стадиях развития.

Преимущество разработки заключается в миниатюрном размере микрофлюидных каналов, что позволяет оперативно обрабатывать пробы даже малых объемов вещества.

На данный момент сенсор используется для определения газа или жидкости в растворе, даже если концентрация искомого соединения минимальна. Однако ученые уверены, что в скором времени датчик удастся модифицировать для диагностики рака.