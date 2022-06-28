В Чили нашли самое древнее дерево в мире

В национальном парке Алерсе-Костеро в Чили было найдено самое старое дерево на Земле. Обнаружил его эколог Джонатан Баричивич.

Пока в сети нет точного и подробного описания дерева, но ученый надеется, что оно выйдет уже в скором времени. Растение назвали Alerce Milenario или Gran Abuelo. Анализ его возраста специалист выполнил по оценке годовых колец на образце керна. Согласно последним данным, дереву 5484 года.

До недавнего времени рекордсменом среди деревьев по возрасту была щетинистая сосна, которая растет в Калифорнии. Ей 4853 года, а это значит, что она младше обнаруженного растения более чем на 600 лет.