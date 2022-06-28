 

Мнение: Турецкий бунт в России

28.06.2022, 21:15, Разное
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В российском городе Нижнекамске турецкие рабочие мутят воду. Полторы тысячи человек вздумали выйти на акцию протеста, вздумали требовать выплаты зарплаты.

Турецкие рабочие приехали в Нижнекамск на работу в турецкой фирме «Гемонт», подрядившейся построить этиленовый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме».

Но что-то пошло не так. Полторы тысячи человек сидят без зарплаты. Их готовы отправить домой. Но без заработанных денег.

Понятное дело, что возвращаться без денег турки не хотят. Вот и бузят (подробности здесь).

Мне вот интересно, неужели в России нет рабочих, которые могли бы построить то, что взялся построить «Гемонт»? Почему завезли рабочих  из Турции? Чтобы эта вполне прилично оплачиваемая работа не досталась россиянам? 

А еще мне интересно, как долго турецкие рабочие будут бузить? Когда к ним нагрянет ОМОН?

На снимке: этиленовый комплекс ЭП-600, который строила турецкая фирма «Гемонт», фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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