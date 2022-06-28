Мнение: СРЕДА. ШОКОЛАДНИЦА. Книга и автор!

В стране темнеет. Тень падает на московский Центр, на Китай-город, на Лубянский проезд, на постоянно ремонтируемый Политехнический музей и расположенную прямо напротив него, возле самого входа в метро “Шоколадницу”…

Тучи сгущаются, надо сказать, неумолимо – но это не может отменить традиционную СРЕДУ В ШОКОЛАДНИЦЕ! Завтра я в “Шоколаднице” как всегда жду всех тех, кто хочет получить мою книгу “Страна утраченной эмпатии”!!

Да, завтра, 29 июня, с 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора! Попьем чайку, обсудим политическую обстановку… рассказать есть о чем!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – в “Шоколаднице”, выход из м.Китайгород на ул. Маросейка, на углу Лубянского проезда и Маросейки. Если кто потеряется – звоните по тел +7(915)823-13-25. До встречи!