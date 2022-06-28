 

Стал известен пол рожденного в тайне ребенка Тодоренко

28.06.2022, 20:24, Разное
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Некоторое время назад Регина Тодоренко вместе с мужем и сыном улетела на Бали. Судя по всему, пополнение в семье произошло именно там. Сама знаменитость пока предпочла не рассказывать о счастливом событии широкой публике и сохранила рождение ребенка в тайне. Однако люди из близкого круга звезды уже подтвердили журналистам, что прибавление в звездной семье произошло, и даже назвали пол малыша.

На этот раз телеведущая стала мамой девочки – пишет StarHit. Сама Регина прежде уже делилась в закулисье шоу “Маска” тем, что ждет дочку. Первенцем для знаменитых супругов стал сын Майкл, которому уже три года. Теперь в семье Тодоренко и Топалова, как говорится, полный комплект.

Напомним, что ведущая “Орла и решки” долгое время скрывала вторую беременность от поклонников. Своим счастьем знаменитость поделилась уже на поздних сроках, когда большой живот стало трудно скрывать. После этого Регина стала чуть более откровенна с фанатами. В соцсетях она рассказывала о том, что Бали – это ее место силы. Они с супругом отправились именно туда, чтобы сделать первое свидание с малышом наиболее мягким и приятным.

Можно предположить, что сейчас тайно родившая Регина Тодоренко постепенно приходит в себя и наслаждается общением со своей малышкой, не отвлекаясь лишний раз на разговоры в соцсетях.



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