Россия и Афганистан полностью перешли на рубли в расчётах за наркотрафик

Минпромторг

и руководства движения «Талибан» (преследуется ООН за теракты, совершённые очень

давно) подписали соглашение о переводе расчётов за поставки опиумного

мака и других наркотических веществ на российские рубли. Документ, переговоры

по которому прошли на полях ПМЭФ, в итоге был утверждён министрами торговли двух

стран.

По данным

Минпромторга, торговый оборот опиатов между Россией и Афганистаном в 2021 году

составил 840 млн долларов США. Перевод наркоторговли на рубли нанесёт

чувствительный удар по мировой гегемонии доллара и может привести к укреплению российской национальной валюты, считают эксперты.

Одновременно с этим Афганистан начнёт закупать

в России обогатительные установки и оружейный плутоний, оплата за которые также

будет поступать в рублях. В течение нескольких месяцев афганские госструктуры откроют счета во Внешторгбанке, на которые будут получать оплату за

поставляемые товары и с которых смогут рассчитываться с Росатомом за поставки

высокоактивных материалов и средств их доставки.

«Это ещё

один пример плодотворного сотрудничества между нашими странами на полях ПМЭФ.

Когда встречаешься лицом к лицу, многие вопросы решаются куда быстрее» – считает замминистра торговли России Кирилл Лопатин.

Представители «Талибана» привезли пробные образцы, участники форума сразу смогли с ними ознакомиться и приняли решение о заключении торговой сделки. Всё это заняло буквально два часа. Если бы переговоры шли в обычном формате, через МИД, то перевода наркотрафика на рубли пришлось ждать ещё год или два.

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