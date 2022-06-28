 

Россия и Афганистан полностью перешли на рубли в расчётах за наркотрафик

28.06.2022, 20:22, Разное
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Минпромторг
и руководства движения «Талибан» (преследуется ООН за теракты, совершённые очень
давно) подписали соглашение о переводе расчётов за поставки опиумного
мака и других наркотических веществ на российские рубли. Документ, переговоры
по которому прошли на полях ПМЭФ, в итоге был утверждён министрами торговли двух
стран.

По данным
Минпромторга, торговый оборот опиатов между Россией и Афганистаном в 2021 году
составил 840 млн долларов США. Перевод наркоторговли на рубли нанесёт
чувствительный удар по мировой гегемонии доллара и может привести к укреплению российской национальной валюты, считают эксперты.

Одновременно с этим Афганистан начнёт закупать
в России обогатительные установки и оружейный плутоний, оплата за которые также
будет поступать в рублях. В течение нескольких месяцев афганские госструктуры откроют счета во Внешторгбанке, на которые будут получать оплату за
поставляемые товары и с которых смогут рассчитываться с Росатомом за поставки
высокоактивных материалов и средств их доставки.

«Это ещё
один пример плодотворного сотрудничества между нашими странами на полях ПМЭФ.
Когда встречаешься лицом к лицу, многие вопросы решаются куда быстрее» – считает замминистра торговли России Кирилл Лопатин.

Представители «Талибана» привезли пробные образцы, участники форума сразу смогли с ними ознакомиться и приняли решение о заключении торговой сделки. Всё это заняло буквально два часа. Если бы переговоры шли в обычном формате, через МИД, то перевода наркотрафика на рубли пришлось ждать ещё год или два. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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