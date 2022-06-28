 

«Рыболовная сеть», сумка-ракушка и наряды с морскими звездами: жизнь океанов вдохновляет на модную одежду и необычные аксессуары

28.06.2022, 20:20, Разное
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Как вы думаете, откуда черпают вдохновение именитые дизайнеры? Оказывается, из окружающего нас мира, природы. Таким источником вдохновения стал океан и морская тематика в целом. Во какое отображение нашла такая идея в стильных образах.

Наряды с морскими звездами

Донателла Версаче представила коллекцию нарядов, инкрустированных морскими звездами. Прическа для моделей была выбрана соответствующая: в виде мокрых локонов, как будто девушки только что вышли из воды.

Эксперт по моде и блогер Бланка Миро подхватила данный тренд и презентовала небесно-голубое платье с лаконичным декором в морской тематике.

Декор в виде ракушек

Настоящим мейнстримом стал декор в виде ракушек. Такой можно увидеть в разных вариациях. Например, певица Ариана Гранде сделала нечто наподобие корсета в виде ракушек.

Оригинальным получилось платье, где к поверхности ткани прикреплены реальные ракушки. Конечно, на них есть защитное покрытие, которое еще и дает красивый перелив.

Просто принт на ткани в виде ракушек — это тоже уже сам по себе тренд.

Рыболовная сеть

Моряки даже в двадцать первом веке используют для вылова рыболовные сети. Дизайнеры вдохновились таким «инструментом» и представили образы с сетчатыми тканями наподобие рыболовных сетей.

Аксессуар выполняет только декоративную функцию: он надевается поверх купальника, платья или другой одежды.

Стильно сморится совмещение такой «рыболовной сети» с декором из ракушек.

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Аксессуары

Не только на нарядах морской тематики остановились дизайнеры. Они также презентовали причудливые аксессуары. Например, оригинальные серьги, частично сделанные из мелких ракушек, скрепленных между собой в верхней части.

Сумка-ракушка — это вообще настоящее произведение искусства. Такой аксессуар как никакой другой подчеркнет вашу любовь к морю и к океану.

Представьте, насколько будет уместна такая миниатюрная сумочка на отдыхе.



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