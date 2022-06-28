Чем отличается мужское восприятие маникюра от женского и какие ногти у дам нравятся сильному полу

Восприятие маникюра женщинами и мужчинами совершенно разное. То, что первым кажется красивым, вторые находят отталкивающим. Результаты опроса показали, что в плане нейл-арта девушки склонны экспериментировать, следовать модным трендам, в то время как парни являются более консервативными в данном вопросе.

Мужчины в возрасте до тридцати лет еще более благосклонно относятся к экспрессионизму, кубизму, причудливой геометрии в дизайне ногтей. Но даже они признаются, что им больше по душе более минималистичный декор, без вычурных элементов.

А вот после тридцати лет мужчины становятся настоящими консерваторами. Их отталкивают мрачные темные оттенки, футуристическая графика. Подобный нейл-арт мужчины считают либо признаком дурного вкуса у женщины, либо объясняют ее инфантильностью.

Хотите узнать, какой дизайн маникюра привлекает представителей сильного пола больше всего? Возьмите на вооружение следующие варианты.

Однотонный красный

Некоторые женщины склонны полагать, что покрытые красным лаком ногти — это вульгарно, провокационно. Вы будете удивлены, но мужчины так не считают. Мало того, опрос показал, что красный — самый желаемый и органичный, по мнению представителей сильного пола, цвет для нейл-арта. Именно такого оттенка должны быть ногти у женщины — в этом признались семьдесят процентов опрошенных парней.

Это тот случай, когда женский и мужской взгляд совершенно не совпадают. Современные модницы скорее покрасят ногти в черный, нежели в ярко-алый.

Французский маникюр

Одна половина респондентов-мужчин назвала этот нейл-арт скучным, а другая половина — привлекательным. Здесь важно одно: никто из мужчин не посчитал такой маникюр отталкивающим. А это значит, что подобный дизайн можно смело брать на вооружение. Френч — это то, что никогда не выходит из моды, что уместно для создания как повседневных, так и офисных луков.

Нюдовый с блестками

В представлении мужчин маникюр должен быть светлым и ярким. Нюдовые цвета, розовая и красная палитра — это предпочтительная цветовая гамма. Любят мужчины и лак с блестками: мелкими, чтобы покрытие красиво сверкало и переливалось на солнце.

А вот что касается декора в виде крупных страз и бусин, то представителям сильного пола такие рельефные элементы не по душе. Им кажется, что такие детали делают маникюр вульгарным и непривлекательным.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бордовый

Как было сказано выше, мужчинам нравятся все оттенки красного, но в то же время не нравятся темные глубокие тона. Однако есть одно небольшое исключение. Осенью и зимой мужчины допускают покрытие ногтей лаком бордового цвета.

Единственное пожелание касается длины и формы ногтей. Кстати, это пожелание не зависит от дизайна маникюра. Независимо от того, какой рисунок или какое покрытие присутствует, по мнению мужчин, ногти не должны быть слишком длинными и заостренной формы. То есть, образ женщины-кошки парням не слишком импонирует. Видимо, идет ассоциация с Фредди Крюгером.

Необычный френч

Сейчас модно при создании французского маникюра не только комбинировать бежевый или розовый с белым, но также и экспериментировать с разными сочетаниями. Если говорить о том, что понравится мужчинам, то можно предложить такую идею: покрыть основную поверхность ногтя светло-коричневым или кремовым, а кончик прорисовать темно-коричневым лаком.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Минимализм

Представители сильного пола не любят сложный и многокомпонентный нейл-арт, который перегружает мозг и слишком тяжел для оценки и восприятия. Это девушки любят разглядывать обилие мелких деталей, а вот парням необходимо что-то попроще.

Например, дизайн в стиле минимализм с миниатюрными сердечками на однотонном покрытии. Такой нейл-арт, с мужской очки зрения, выглядит очень мило и романтично.

Белый

Один из самых нарядных маникюров — тот, который предполагает непрозрачное белоснежное покрытие. Если на пальцах есть золотые кольца, то при создании маникюра можно даже использовать чуть-чуть золотистого глиттера.

Особенно стильно и привлекательно подобный нейл-арт смотрится на загорелой руке. Белоснежный выигрышно подчеркивает загар девушки. Мужчины весьма снисходительны к такому нейл-арту.

Омбре (переход)

В этом году одним из трендов-фаворитов стал переход, или омбре. Суть заключается в том, чтобы «растянуть» один цвет – от темного до светлого оттенка – в пределах одного ногтя и по такому принципу сделать покрытие на всех пальцах. Смотрится действительно стильно, модно, современно и эффектно.

Это тот случай, когда маникюр является актуальным плюс нравится представителям сильного пола. О чем нужно помнить? О выборе правильного оттенка. Например, вы можете взять за основу красный, розовый лак или лак цвета слоновой кости. А вот от синих, зеленых оттенков лучше отказаться, поскольку эти цвета на ногтях для мужчин являются отталкивающими. Как вариант, можно попробовать сделать переход от желтого к оранжевому или наоборот. Такой яркий и жизнеутверждающий нейл-арт тоже придется по душе мужчинам.