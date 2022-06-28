Скандалы: Трюмы, полные тайн

Вместо зерна из Одессы в африканские страны могут вывезти западное оружие, поставленное Украине

Проясняется, почему Киев выступает категорически против досмотра российскими моряками судов, на которых предполагается вывозить зерно из Одессы. Не исключено, что одесские контрабандисты в связке с представителями областной военной администрации могут попытаться вывезти в трюмах не только зерно, но и оружие. В последнее время в западных областях Украины уже было несколько скандалов с попытками реэкспорта за границу иностранного оружия (что привело к появлению украинских NLAW в «даркнете»).

В одесских социальных сетях обсуждается участие двух одесских «теневых экспортёров» (называют фамилии Киван и Альперин) к оружейным поставкам в страны Африки. По слухам, экспортёры работают в тесном взаимодействии с главой военной администрации Одессы Максимом Марченко. Схема, которую намерены реализовать экспортёры, прикрываясь морскими поставками в Африку зерна из одесских хранилищ, предельно проста. В трюмах сухогрузов-балкеров прячут ящики с «джавелинами» или чем-то ещё, а сверху насыпают зерно. Внешне всё выглядит максимально мирно, если, конечно, никто не полезет проверять, а что там, собственно, в трюмах, под зерном? О масштабах готовящихся поставок можно только догадываться, однако, оперируя данными о скандальной продаже «джавелинов» и NLAW со складов во Львовской области, можно говорить о сотнях единиц перепроданных боеприпасов. А если припомнить, как поставленные менее месяца назад артиллеристские и ракетные комплексы иностранного производства были якобы уничтожены при попадании российских ракет в хранилище в Днепропетровской области и списаны, а, на самом деле, были припрятаны в другом месте для дальнейшей тайной реализации, можно только гадать, что могут вывезти оружейные контрабандисты.

Поговаривают, однако, что придуманная контрабандистами вкупе с Марченко схема может быть не их собственной, а навязанной англичанами – в этом случае роль украинских контрабандистов сводится лишь к посредничеству. Британских контрабандистов, связанных с Ми-6, неоднократно ловили за руку при тайных оружейных поставках в тот же Судан (припоминаете скандал с судном «Фаина»?), так что ничего принципиально нового, в общем, не происходит. Кстати, строительный бизнес Кивана, по слухам, это также всего лишь прикрытие деятельности британской Ми-6 на Украине. Остаётся домыслить, не имеют ли к этой афёре отношения люди из окружения Владимира Зеленского – иначе чем ещё объяснить, что недавние оперативные действия СБУ в отношении Максима Марченко были поставлены на паузу Киевом?

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”