Мнение: Запад не ожидал провала, деградация США наглядно и что с мозгом Байдена

1. США и Европа, похоже, совершенно не ожидали, что после выстрела в ногу им будет настолько больно. Они всерьёз надеялись сокрушить Россию санкциями, причём в формате блицкрига, за несколько недель. А вот сами страдать они совершенно не собирались (ссылка):



США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.

Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что отказ или заявленное сокращение импорта российской нефти в США и странах Европы привели к резкому росту цен на энергоносители.

При этом, подчёркивает газета, Россия только увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа в условиях санкционного давления.

Издание со ссылкой на вице-президента фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса пишет, что экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали их правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Как отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

Впрочем, можно уверенно говорить лишь о том, что экономический провал Запада стал шоком для населения Запада и для мейнстримных политиков и журналистов. Так-то многие местные критики западных тоталитарных режимов в курсе, что с экономикой у ключевых западных стран дела обстоят весьма тревожно — игры в зелёную энергетику и печатный станок не проходят даром.

Полагаю, часть западных элит тоже трезво оценивала слабость Запада. Видимо, они то ли не смогли убедить остальных дураков, то ли решили воспользоваться ситуацией в своих шкурных интересах.

2. Мощное видео из США. Толпы наркоманов бродят по улицам Филадельфии, явственно напоминая зомби-апокалипсис. А ведь когда-то этот славный город был первой столицей САСШ:

3. Оказывается, ещё в 2013 Джо Байден признавался, что ему делали операцию на мозге, что одна из артерий «протекла», и что врач пообещал ему, что после операции бедняга, вероятно, станет дураком (ссылка). Я затрудняюсь указать на англоязычный источник видео, но если это не фейк, то одну из главных тайн американской политики можно считать разгаданной:

В последнее время старина Байден вообще пошёл вразнос (ссылка):

Пишут, вчера на саммите G7 американского чудо-деда учили простым командам, чтобы хоть как-то контролировать его перемещения в пространстве. Вроде норм получилось, но успешного выполнение команды лучше каким-нибудь лакомством подкреплять.

Но даже с дообучением Байдена всё прошло не совсем гладко (ссылка 1, ссылка 2):

Канцлер ФРГ Олаф Шольц помог не услышавшему команду фотографа президенту США Джо Байдену и спас таким образом совместное фото лидеров стран «Большой семерки» (G7) в ходе саммита. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Джо, повернись», — привлек Шольц внимание Байдена, рассматривавшего документы.

Ранее главы G7 вспомнили российского лидера Владимира Путина за обеденным столом. Готовясь сделать совместное фото, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче Путина.

Пользователи сети подвергли лидеров «Большой семерки» насмешкам. В частности, юзеры усомнились в том, что каждый из лидеров «Семерки» способен оголить свой торс. Один из пользователей задался вопросом, обсуждаются ли вообще на саммите G7 более серьезные вещи.