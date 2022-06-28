Минфин США разрешил ряд операций с ФСБ России

Власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.

Говорится в генеральной лицензии Министерства финансов США, передает ТАСС.

Речь идет о транзакциях, которые необходимы для «запроса, получения, использования и торговли лицензиями, разрешениями сертификатами или уведомлениями, выдаваемыми ФСБ для импорта, распространения или использования продуктов информационных технологий в России.

Затронут экспорт, реэкспорт и все товары или технологии, разрешенные Минторгом США. Оплата, получаемая ФСБ, не должна превышать 5 тыс. долларов в год.

Ранее сообщалось, что более ста организаций в России и несколько человек попали в новые санкционные списки США.

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