 

Минфин США разрешил ряд операций с ФСБ России

28.06.2022, 19:56, Новости дня
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Власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.

Говорится в генеральной лицензии Министерства финансов США, передает ТАСС.

Речь идет о транзакциях, которые необходимы для «запроса, получения, использования и торговли лицензиями, разрешениями сертификатами или уведомлениями, выдаваемыми ФСБ для импорта, распространения или использования продуктов информационных технологий в России.

Затронут экспорт, реэкспорт и все товары или технологии, разрешенные Минторгом США. Оплата, получаемая ФСБ, не должна превышать 5 тыс. долларов в год. 

Ранее сообщалось, что более ста организаций в России и несколько человек попали в новые санкционные списки США. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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