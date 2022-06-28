 

Как мозг принимает решения, выяснили ученые

28.06.2022, 19:55, Разное
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Новое исследование доказало, что мозг при принятии решения пользуется механизмом сжатого представления задач. Это схоже с сжатием данных компьютером.

Эксперимент на лабораторных грызунах подтвердил предположение ученых. Они поставили перед мышами испытания, в которых необходимо было определить, меньше или больше полутора секунд временной интервал между двумя звуками различной тональности.

В итоге с помощью вычислительного моделирования удалось выяснить, что мозг использовал сжатое представление задач, для их решения. По-другому описать результаты исследований нельзя.



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