Как мозг принимает решения, выяснили ученые

Новое исследование доказало, что мозг при принятии решения пользуется механизмом сжатого представления задач. Это схоже с сжатием данных компьютером.

Эксперимент на лабораторных грызунах подтвердил предположение ученых. Они поставили перед мышами испытания, в которых необходимо было определить, меньше или больше полутора секунд временной интервал между двумя звуками различной тональности.

В итоге с помощью вычислительного моделирования удалось выяснить, что мозг использовал сжатое представление задач, для их решения. По-другому описать результаты исследований нельзя.