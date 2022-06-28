Беременная Монеточка осудила запрет на аборты в США

Власти Соединенных Штатов Америки разрешили муниципалитетам вводить запрет на аборты. Такую инициативу осудила российская певица Монеточка, которая сейчас беременна.

Накануне в США Верховный суд разрешил принимать решение относительно запрета на совершение аборта властям каждого штата отдельно. Эта инициатива вызвала волну возмущения у женщин по всей стране и получила отклик далеко за рубежом. Так, выступила с осуждением невозможности прерывания беременности российская певица Елизавета Гырдымова, более известная Монеточка. При этом сама артистка сейчас ожидает малыша от своего супруга Виктора Исаева (Емелина).

Пара официально поженилась в конце 2020 года, однако о беременности поп-исполнительницы общественность узнала только порядка месяца назад. Ране портрет девушки появлялся на одном из рекламных бигбордов международной музыкальной компании на улицах Нью-Йорка. Поэтому запрет на аборты в США не мог не оставить равнодушной и Монеточку, как и миллионы женщин планеты.

На странице своего аккаунта в одной из социальных сетей музыкант и певица осудила подобные нововведения. Монеточка называет их попытками контролировать жизнь представительниц прекрасного пола. Людей же, которые ратуют за запреты прерывания беременности, она считает неправыми. Артистка напомнила, что нередко аборт является вынужденной мерой для женщин, единственным выходом из сложных ситуаций, обстоятельств которых общественность не знает. Селебрити также считает маниакальными попытки лишить весь мир возможности руководствоваться собственным мнением и делать то, что человек сам считает нужным. Те, кто выступает против абортов, могут просто их не делать, но не влезать при этом в чужую жизнь, требуя такого же решения.

Источник: ura.news