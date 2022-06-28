Николаев возмущен слухами о краже Хаматовой денег из благотворительного фонда

Юрий Николаев возмущен слухами относительно выехавшей за рубеж Чулпан Хаматовой. По слова телеведущего, он читал, будто актриса причастна ко краже огромной суммы денег из благотворительного фонда для лечения больных детей.

После ухудшения геополитической ситуации в мире многие отечественные селебрити покинули территорию России. В их числе оказалась и Чулпан Хаматова, которая также активно занималась общественной и благотворительной деятельностью. Однако после выезда звезды в Латвию, в обществе появилась не только критика такого непатриотического шага. Некоторые СМИ и блогеры сообщают, что фонд, с которым работала Хаматова, оказался обворован.

Подобные слухи прокомментировал и Юрий Николаев, знаменитый ведущий «Утренней почты» « и «Утренней звезды». Его возмутило, что актриса могла так поступить, не только, по его мнению, предав родину, но и, возможно, воруя средства, перечисляемые людьми на добрые дела. Громкие высказывания звезды «Меченосца» и «Страны глухих» он назвал «потоком грязи». При этом ранее Николаев очень хорошо относился к кинодиве и сотрудничал с ней.

После выезда за рубеж Чулпан Хаматова, которая ранее в одном из интервью утверждала, что лучше жизнь в КНДР, чем революция, резко поменяла свою точку зрения. Она негативно отзывается о решениях властей Российской Федерации, осуждая проводимую спецоперацию и внешнюю политику родной страны. Стоит отметить, что в свое время актриса театра и кино участвовала в избирательной компании Владимира Путина, работу которого на посту президента РФ сейчас критикует.

Источник: www.starhit.ru