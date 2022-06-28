Вечная память: исчезнувшую Ротару раздавило смерью

После начала спецоперации на Украине представители отечественного шоу-бизнеса разделились на два лагеря: одни поддерживают решение российской власти, а другие его критикуют. Голосистая украинка София Ротару всегда была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых артисток в нашей стране.

От певицы, которая многие годы зарабатывала в России, поклонники ждали выступления в поддержку спецоперации. Однако этого так и не произошло. Более того, по информации ряда СМИ, артистка находится в Незалежной, из-за чего люди решили, что она открестилась от нашей страны. Сама звезда практически пропала из поля зрения: она молчала в социальных сетях и перестала появляться на светских тусовках.

Наконец-то, спустя время, исчезнувшая София Ротару вышла на связь, чтобы показать миру, как ее раздавило смертью украинцев в городе Кременчуг. Там, по информации СМИ, в ТЦ “Амстор” произошел крупный пожар с жертвами. Киев обвинил Россию в нанесении удара. Однако первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский разглядел в произошедшем большое число нестыковок и сравнил ситуацию с “провокацией в стиле Бучи”.

Собственно, по этому поводу и скорбит София Ротару. На своей странице она опубликовала фотографию с горящей свечей, которая, как правило, используется, чтобы сказать миру: “Вечная память”. Снимок она сопроводила подписью “Кременчуг 27.06”.