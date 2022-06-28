 

«Никогда не конфликтуйте с русскими»: в США найдено политическое завещание Джорджа Вашингтона

28.06.2022, 18:57, Разное
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Специалисты Библиотеки Конгресса США обнаружили
письмо Джорджа Вашингтона, в котором первый американский президент предостерегает
своих потомков от конфликтов с Россией и призывает не доверять Англии и Франции.

«Это часть личного архива Вашингтона, которая была
передана нам в прошлом году. Письмо, о котором идёт речь, было написано
отцом-основателем США в 1798 году, за год до его смерти. Мы провели три
экспертизы, подлинность послания сомнений не вызывает», – заявила директор Библиотеки конгресса Карла
Хайден.

Пока на
сайте библиотеки опубликована только первая страница документа. Письмо, которое
было адресовано приёмному сыну Вашингтона Кастису, начинается со следующих
слов:

«Дорогой мой сын, ощущаю, что скоро Господь
призовёт меня. Поэтому пишу тебе напутствие. Никогда не доверяй англичанам и
французам – они предадут нас при первой возможности. Немцы и итальянцы тоже не
заслуживают доверия. Дела можно вести только с русскими, они люди слова. И, Боже, храни Америку от конфликтов с Россией. Это верная погибель для нашей
страны и нашего народа», – писал Вашингтон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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