«Никогда не конфликтуйте с русскими»: в США найдено политическое завещание Джорджа Вашингтона

Специалисты Библиотеки Конгресса США обнаружили

письмо Джорджа Вашингтона, в котором первый американский президент предостерегает

своих потомков от конфликтов с Россией и призывает не доверять Англии и Франции.

«Это часть личного архива Вашингтона, которая была

передана нам в прошлом году. Письмо, о котором идёт речь, было написано

отцом-основателем США в 1798 году, за год до его смерти. Мы провели три

экспертизы, подлинность послания сомнений не вызывает», – заявила директор Библиотеки конгресса Карла

Хайден.

Пока на

сайте библиотеки опубликована только первая страница документа. Письмо, которое

было адресовано приёмному сыну Вашингтона Кастису, начинается со следующих

слов:

«Дорогой мой сын, ощущаю, что скоро Господь

призовёт меня. Поэтому пишу тебе напутствие. Никогда не доверяй англичанам и

французам – они предадут нас при первой возможности. Немцы и итальянцы тоже не

заслуживают доверия. Дела можно вести только с русскими, они люди слова. И, Боже, храни Америку от конфликтов с Россией. Это верная погибель для нашей

страны и нашего народа», – писал Вашингтон.

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