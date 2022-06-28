На юге России ученые нашли новый штамм опасной лихорадки

Как отмечает RT, в исследовании также принимали участие сотрудники Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, а также Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва). При этом ККГЛ может передаваться человеку от клещей и домашнего скота. При этом от человека к человеку он способен передаваться в случае тесного контакта с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка распространен в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде государств Азии. В России вирус встречается преимущественно на юге европейской части, сообщает URA.ru.