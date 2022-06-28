 

“Погранцы подумали, что женщина”: переодевшись в грудастую даму патриот Данилко дал деру с Украины

28.06.2022, 18:56, Разное
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Этой информацией в ютуб-шоу “Алена, блин! говорит” поделилась Алена Жигалова. Журналистка рассказала, что патриот Андрей Данилко на днях уехал из Украины, отправившись на гастроли в Амстердам. В столице Нидерландов Верка Сердючка исполнила свой скандальный трек с замененными словами “Раша, гудбай!”. Жигалова довольно иронично прокомментировала выезд 48-летнего мужчины с территории Незалежной.

Сначала журналистка задумалась о том, как пограничники вообще могли выпустить Данилко из страны, ведь местными властями было введено военное положение и мужчины не должны выезжать за границу. К тому же, у исполнителя нет никакой особой миссии, допускающей иные условия.

Впрочем, Жигалова быстро догадалась, что артист, видимо, покидал Украину в образе Верки Сердючки – переоделся в грудастую даму и дал деру.

“Погранцы наверняка подумали, что это какая-то женщина поехала в эмиграцию,” – весело заявила Жигалова.

Ироничная ведущая напомнила Андрею Данилко, что вернуться назад ему стоит в том же экстравагантном образе Верки Сердючки. В противном случае на границе может произойти какой-нибудь конфуз.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что потерявшие российский рынок украинские артисты, в числе которых и Верка Сердючка, по сути остались без работы.



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