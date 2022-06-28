Короткие омолаживающие прически на тонкие волосы для женщин за 60: модные идеи на лето 2022

Когда женщине исполняется 60 лет, время экспериментов с прической для нее обычно уже проходит. Большинство дам этого возраста точно знают, какие стрижки и укладки им идут, а какие — нет. В 60 лет важно выбирать прически стильные, скрывающие мелкие недостатки и подчеркивающие достоинства лица.

Стилисты считают, что женщинам 60+ больше всего идут короткие стрижки. В особенности в том случае, если волосы уже не такие густые и послушные, как это было в молодости.

Ледяная пикси для тонких волос

Стрижка пикси — одна из самых популярных коротких стрижек, отлично подходящая для тонких волос. Ледяной блонд с такой прической будет сочетаться просто великолепно. К тому же этот цвет способен отлично маскировать седые волосы.

Хаотичный боб

Хаотичный боб дамам за 60 лучше выбирать в сочетании с челкой-шторкой, уложенной набок. Эта стильная прическа подходит для женщин всех возрастов. Выглядит «лохматый» боб очень эффектно. К тому же прическа это универсальная и практичная. Спереди в хаотичном бобе волосы стригутся слоями. Это добавляет прическе объем. То есть, стрижка очень неплохо подходит в том числе и для тонких волос.

Многослойный боб

Этот вариант боба для женщин за 60 подходит просто идеально. Слои придают стрижке слегка небрежный вид. В особенности хорошо многослойный боб, по мнению стилистов, подходит для обладательниц овального или удлиненного лица. Этим летом особенно модно такая стрижка будет смотреться на осветленных волосах.

Короткие стрижки в стиле андеркат

Такие стрижки в этом сезоне необыкновенно популярны. Безусловно, эта модная прическа отлично подойдет женщине за 60. Верхнюю часть волос в такой стрижке стоит оставить чуть более длинной. При этом пряди вверху рекомендуется окрашивать в белый цвет. Внизу волосы стоит оставить короткими и выбрать для них, к примеру, красивый коричневый оттенок.

Короткий боб с боковым пробором

Этот новый вариант боба появился относительно недавно. Короткий боб с боковым пробором имеет то преимущество, что визуально укорачивает шею. Волосы по бокам в такой стрижке достаточно длинные и могут доходить до подбородка.

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Кудрявый седой боб: стильная красота

Те времена, когда женщины думали, что седина делает их старше, уже давно прошли. Сегодня волосы, окрашенные подобным образом, неплохо подходят как для молодых девушек, так и для дам в возрасте. В особенности красиво седина будет смотреться со стрижкой боб на кудрявые волосы.

Стилисты считают, что в седой цвет можно красить в этом сезоне также волосы со стрижкой боб с пробором, хаотичный боб и короткий пикси. Единственное, доверять окрашивание волос под седину возрастной женщине, конечно, лучше парикмахеру. Самостоятельно сделать идеально ровный цвет в данном случае получится вряд ли. А при малейших дефектах прическа на самом деле, скорее всего, будет старить внешность.

Тонкие слои

К шестидесяти годам волосы у женщин обычно уже довольно-таки сильно истончаются. Поэтому особое внимание при выборе прически стоит обратить на объем. К примеру, очень пышными получаются любые прически, созданные с формированием тонких слоев. Слои парикмахер должен делать так, чтобы в готовой стрижке они были максимально незаметными. В том случае, если разница между длиной волос вверху и внизу в прическе значительная, при укладке допускается использовать мусс.

Какой выбрать цвет

Помимо блонда и седины, женщинам за 60 подойдут, конечно же, и многие другие цвета волос. Единственное, выбирать возрастным дамам стоит все же как можно более натуральные оттенки.

Это могут быть, к примеру, пепельный блонд, коричнево-рыжий цвет, шоколадный и пр. По мнению стилистов, женщины 60+ в этом сезоне могут смело выбирать окрашивание практически в любой модной технике, включая балаяж.