Не такой, каким кажется: нутро Нагиева вывернули наизнанку

Дмитрий Нагиев многим кажется нахальным и тщеславным человеком, при этом очень сексуальным и харизматичным. Однако некоторые качества, которые якобы присущи 55-летнему телеведущему, лишь часть образа. На самом деле артист, по гороскопу являющийся Овном, вовсе не такой.

Астролог Василиса Володина вывернула нутро Нагиева наизнанку. По словам эксперта, черты, которые обычно встречаются у Овнов, лишь внешне у Дмитрия. Он может резко высказаться, держать собеседника в напряжении. Под этим скрывается серьезность и властность, а также хороший художественный вкус. При этом у актера множество внутренних сомнений и колебаний.

Впрочем, сам Дмитрий говорил, что в жизни он не такой, как на экране. Нагиев может быть романтиком. Например, для него главное – это любимая женщина, дети и работа с теми, с кем на самом деле хочется сотрудничать. “Без этих вещей меня нет”, – говорил артист в интервью “7дней.ru”.

Ранее Дмитрий Нагиев получил травму прямо на сцене. Во время спектакля в Калининграде на актера упала декорация. Несмотря ни на что, он доиграл постановку и только потом позволил врачу осмотреть его. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.