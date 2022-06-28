 

France info – французским старшеклассникам вернули математику — но они всё равно не хотят её изучать

28.06.2022, 18:43, Разное
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Несмотря на возвращение математики в программу старших школ во Франции в форме факультатива, этот курс нигде не имеет успеха, констатирует France info. В среднем на математику записываются не более десятка учеников из нескольких сотен, передаёт издание. Возможно, причина в том, что о появлении нового предмета было объявлено слишком поздно, но, похоже, что французские старшеклассники потеряли к нему интерес, отмечается в статье.


AP

«То же на то же» — эту фразу, по свидетельству France info, часто повторяют директора французских учебных заведений после возвращения в программу старших классов общеобразовательных школ математики в форме факультативного курса длительностью 1,5 часа в неделю в выпускном классе.

К примеру, в лицее города Ланьон на этот курс записалось от 10—15 человек из 300 учеников, в аналогичном учреждении в Тулузе — менее 10 человек из 160, а  в Сен-Кантене — около 20 человек из более чем 200 учащихся. «Похоже, факультативная математика нигде не имеет успеха», — констатирует издание.

«Возможно, это связано с поздним поступлением информации», — предполагает директор школы в Эссонне и секретарь профсоюза руководителей образовательных учреждений SNPDEN Оливье Бофрер. «Кроме того, ученики потеряли влечение к математике. Вот о чём на самом деле нужно подумать в 2023 году», — добавляет он.

По его убеждению, в вопросе возвращения ранее удалённой из школьной программы математики необходимо «всеобъемлющее видение», а не частичное решение проблемы путём добавления нескольких часов изучения предмета в выпускном классе.

Как передаёт издание, в большинстве школ учащиеся смогут выбрать факультативную математику даже в последний момент — в начале нового учебного года. Но поскольку о возвращении математики было объявлено слишком поздно, когда составление расписания уроков уже близилось к завершению, математику, скорее всего, предложат проводить в последние из доступных временных интервалов: вечером после 17 часов или во второй половине дня в среду.



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