Скандалы: «Люфт между законом и справедливостью»

Сенатор Елена Драпеко попросит генпрокурора разобраться в деле экс-мэра Усть-Кута Александра Душина

Равенство сторон в уголовном процессе стало темой очередной экспертной сессии, которая состоялась в стенах Совета Федерации в четверг, 23 июня. Сенатор Елена Афанасьева, депутат Госдумы Елена Драпеко, а также член СПЧ Шота Горгадзе обсудили её на конкретном примере. Речь идёт о резонансном для Иркутской области уголовном деле Александра Душина. Шота Горгадзе предполагает, что дело имеет заказной характер и может считаться ярким примером давления силовиков на бизнес.

Ранее в рамках экспертных сессий в СовФеде обсуждали, в том числе проблему содержания женщин в СИЗО, а также практику заключения под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Сенаторы, депутаты, адвокаты и правозащитники разбирают конкретные случаи, которые можно считать показательными, и которые необходимо учитывать при совершенствовании уголовного законодательства.

Тему вчерашней сессии Елена Афанасьева обозначала следующим образом: обвинительный уклон в российском правосудии – миф или реальность? Сенатор отметила, что сейчас менее 1% уголовных дел завершается оправдательным приговором. При этом многие дела могли бы и вовсе до суда не доходить – ежегодно судьи возвращают тысячи материалов на доработку в прокуратуру. Об одном из таких случаев, который чем дальше, тем больше обрастает странными подробностями, рассказали член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе и адвокат Иван Керножицкий.

Нарушения были, ущерба нет

В октябре прошлого года под стражу в Иркутске был взят бывший мэр города Усть-Кут Александр Душин. Изначально правоохранительные органы вменили ему превышение должностных полномочий в связи с несвоевременным выполнением 2019 году контракта на благоустройство сквера вблизи стадиона «Водник». По словам адвоката Керножицкого, задержка работ была связана с объективными причинами – морозной погодой. Заказчик (администрация) и подрядчик (ООО ПКП «Высота») достигли договоренности о том, что в летом все недоработки будут устранены. На момент возбуждения уголовного дела в 2020 году подрядная организация выполнила своё обязательство.

То есть, нарушения при приёмке работ в 2019 году действительно имели место, однако благоустройство сквера было завершено. Подрядчику для этого пришлось увеличить собственные расходы, но администрация выплатила ему только ту сумму, которая была предусмотрена контрактом. И хотя никакого ущерба бюджету эта история не нанесла, силовики возбудили уголовное дело.

Ситуация выглядит абсурдной, по этой причине, считает адвокат Иван Керножицкий, следствие решило усилить свою позицию: «Поскольку наш подзащитный, до того как стать главой Усть-Кута, был бизнесменом, ему, соответственно, принадлежит ряд активов. В том числе активы, производящие строительные материалы, которые приобретались подрядчиком и использовались при строительстве этого объекта». Опираясь на это обстоятельство, силовики предъявили Душину обвинение в получении взятки.

«По логике следствия, все денежные средства, которые были уплачены за стройматериалы, они как бы предназначались аффилированным Душину юридическим лицам. Денежные средства уплачены, стройматериалы получены и использованы на площадке. Тем не менее, по логике следствия сам факт аффилированности бывшего главы городас коммерческими организациями квалифицируется как взятка», – продолжает адвокат.

– Были ли другие компании, которые могли выполнить такие поставки? – спросила Елена Афанасьева.

– Нет. Город Усть-Кут, чтобы вы понимали, – 40 тыс. человек населения, до ближайшего крупного города 600 км. Всего там есть две таких организации. Одна из них находится за 40 км, соответственно, там логистика, время и так далее. Наша позиция: невозможно было за ту же цену произвести стройматериалы где-то в другом месте, а тем более дешевле. Более того, в этих же организациях по аналогичным ценам покупал стройматериалы неограниченный круг лиц, – ответил Иван Керножицкий. Он подчеркнул, что весь объём средств, которые получил подрядчик, квалифицируется следствием как взятка.

«Мы обратили внимание на то, что у следствия есть существенные недостатки в части предъявленного обвинения. Они, скажем так, пошли на хитрость. Поскольку речь идёт о двух организациях, и у них между собой взаимоотношения, там образовалась разница в цене. Одна организация осуществляет непосредственного заготовку стройматериалов, а другая – обработку и продажу. Разница – 1,3 млн рублей. Следствие указывает размер взятки 16 млн рублей (общая стоимость строительных материалов – Ред.) и 1,3 млн рублей, – поясняет адвокат Александра Душина. – Фактически у нас перед прокуратурой и следствием стоит задача установления важнейших обстоятельств по уголовному делу, но её вот так вот плавно перекладывают на плечи суда».

Самое странное в этой истории началось после того, как прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в отношении Александра Душина в суд для рассмотрения по существу.

Вопросы на федеральном уровне

По смыслу ст. 220 УПК РФ обвинение должно однозначно, недвусмысленно описывать события преступления. По этой причине суд первой инстанции отказался рассматривать уголовное дело Александра Душина и вернул его в прокуратуру для устранения нарушений. «Однако вместо этого прокурор обжаловал данное постановление, и областной суд удовлетворил требования прокурора», – рассказывает Иван Керножицкий.

«Видимо, это как раз та ситуация, когда можно было либо не доводить дело до суда. Одна ситуация – когда на стадии следствия проведены все необходимые мероприятия и ясно необходимо идти в суд или нет. Другая ситуация – когда кто-то не доделал свою работу и, извините меня, притащил дело в суд: а вы теперь примите правильное решение, чтобы можно было бы осудить человека. Интересная постановка вопроса!» – удивилась сенатор Елена Афанасьева.

Шота Горгадзе в ответ сообщил, что 30 июня Усть-Кутский городской суд вновь получит этот материал. Защита Александра Душина, к которой подключился член СПЧ, вновь будет ходатайствовать о возвращении дела в прокуратуру для устранения недостатков. «Юридически для этого есть все основания», – подчеркнул он. Кроме того, Горгадзе сообщил, что уже готовит кассационную жалобу на отмену решения о возврате дела прокурору. «Меня возмущают подобные ситуации, когда очевидно, что судья поступает правильно. Очевидно, он вернул дело прокурору абсолютно справедливо и законно», – добавил он.

Депутат Госдумы Елена Драпеко, выслушав аргументы адвокатов Душина, предложила им обратиться в органы по надзору за следствием. «В Генеральной прокуратуре очень мощный этот отдел. Как вы знаете, недавно был заменён прокурор в Чебоксарах, ищут разбирательства по целому ряду субъектов Российской Федерации», – напомнила депутат. Она добавила, что они вместе с Еленой Афанасьевой намерены лично направить соответствующие запросы руководству правоохранительных органов на федеральном уровне.

«Есть закон о статусе депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. Мы не в праве вмешиваться в решения суда, в работу следствия. Мы не можем оценить виновен или нет, но процессуальные вопросы – это наши вопросы, мы можем по ним предъявлять претензии. Важно, чтобы это вернулось из Генеральной прокуратуры на более низкий уровень», – сказала Елена Драпеко.

«Продай бизнес»

«Больше всего регионы не любят внимание федерального центра. Больше всего тьма не любит луч света. Для меня в деле Александра Душина лакмусовой бумажкой стала ситуация, когда человек находятся в следственном изоляторе, и к нему регулярно приходят с недвусмысленными намёками о том, чтобы он продал дёшево свой бизнес», – заявил Шота Горгадзе. Он также не исключает, что определённую роль в уголовном преследовании Александра Душина могло сыграть стремление последнего сделать Усть-Кут и городским округом. Это бы привело к объединению городской и районной администрации, которые сейчас, по сути, дублируют функции друг друга и, соответственно, к сокращению расходов на административный аппарат.

– То есть, вы хотите сказать, что Александра Душина посещали в СИЗО те, кто не имеет отношения к следствию? – уточнила депутат Госдумы Елена Драпеко.

– Хуже, Елена Григорьевна, если бы это были те, кто ведёт следствие. Хотите фамилии? С удовольствием озвучу на Лубянке. С удовольствием расскажем кто и когда приходил с каким предложением. Проверить очень легко, потому что все входы и выходы в СИЗО всегда записываются. Заинтересуется Генеральная прокуратура, заинтересуется Следственный комитет, – мы дадим эту информацию, – ответил член СПЧ.

Сенатор Елена Афанасьева отметила, что подобные скандалы вокруг укрупнения территорий действительно стали возникать часто: «Слишком много интересов завязано: было два главы, остаётся один; было два депутатских корпуса, остаётся один. Команды со своими интересами начинают воевать на пустом месте». Что касается попыток использовать правоохранительные органы в частных корыстных интересах, то, по данным сенатора, ежегодно суды возвращают на доработку в органы прокуратуры около 14 тыс. уголовных дел. «Это большая цифра! Суды вынуждены тратить на это время в ущерб рассмотрению других дел. Тратятся и финансы, бюджетные деньги тратятся на это всё», – добавила она.

Участники экспертной сессии были солидарны во мнение, что «судебная система – отдельная ветвь власти, но нужно понимать, что в этой системе должен быть порядок». В противном случае, считают они, суды вызывают недоверие у граждан, и тогда вопросы возникают, в том числе к органам законодательной и исполнительной власти. Многие дела, как и в случае с делом Александра Душина, направляются в суды на фоне серьёзных вопросов к работе следствия.

«Мы не должны снимать с себя ответственность за формирование законодательства, которое регулирует деятельность судов, следствия, прокуратуры, потому что у нас иногда возникает люфт между законом и справедливостью. Я думаю, что это станет предметом внимательного рассмотрения на будущих наших заседаниях», – подвела итог дискуссии Елена Драпеко. Депутат ещё раз подчеркнула, что намерена направить запросы по поводу дела Александра Душина руководству правоохранительных органов в Москве.

Евгений Борисова

Оригинал материала: “Наша Версия”